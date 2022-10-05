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Россия не прекращает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

5 октября, 2022 среда
19:39
война с Россией

Российский агрессор продолжает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны по отдельным направлениям, не прекращает попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям", - говорится в отчете.

Авиация ВСУ в течение суток, 5 октября, нанесла более десяти ударов по россиянам. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. ПВО сбило 7 вражеских беспилотников. 6 из них – иранского производства.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 10 других важных объектов врага.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка.

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