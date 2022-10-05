Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны по отдельным направлениям, не прекращает попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям", - говорится в отчете.

Авиация ВСУ в течение суток, 5 октября, нанесла более десяти ударов по россиянам. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. ПВО сбило 7 вражеских беспилотников. 6 из них – иранского производства.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 10 других важных объектов врага.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb