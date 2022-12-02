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Аналитика

Россия не покинет ЗАЭС, потому что это постоянный объект шантажа. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
2 декабря, 2022 пятница
22:09
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Россиянам нужно иметь управляемую ядерную бомбу в виде Запорожской АЭС — разговоры о выводе войск являются излишними ожиданиями

ВСУ контролируют населенный пункт на трассе Сватово - Кременная

Участок от Сватова до Кременной долгое время находится под влиянием нашей артиллерии и наземных подразделений. Была определенная пауза, но сейчас у нас есть определенные успехи.

Одно из направлений продвижения наших войск: Макеевка – Площанка – Краснореченское. Вторая ситуация касается Червонопоповки. Этот населенный пункт находится на трассе между Сватовом и Кременной. Это достаточно важное место, потому что это будет тот выход на трассу, о котором мы говорим уже долгое время. Надеюсь, что это так и происходит. Генштаб это подтверждал, когда говорил об ударах врага по Краснопоповке. Это значит, что она находится под нашим контролем.

Мы ведем наступательные действия в зоне Кременной. Враг, в свою очередь, пытается контратаковать от Рубежного до Белогоровки, чтобы сбить активность наших боевых действий. Также мы знаем о том, что параллельно враг продолжает строить линию обороны – от Сватова до Кременной и от Сватова до Нижней Дуванки и севернее. Захватчикам удалось сделать еще 10 км "зубов дракона". Они пытаются вгрызться в нашу землю, но при реальных боевых действиях, думаю, некому будет эти зубы защищать. Мы либо обойдем эти заграждения, либо создадим ситуацию, когда пехоты за этими зубами просто не будет.

Донетчина: ситуация под Бахмутом стабилизируется

Когда говорится об окружении Бахмута, это скорее фразы из русских пабликов, что вот-вот оно будет. Бои за город идут в течение шести месяцев, и ситуация не критическая. Шесть на шесть километров подпадает в зону боевых действий — черный водоворот связан с изнурительными боями с обеих сторон.

Что касается попытки противника продвинуться, если опираться на публикации с геоданными, то враг находится в Озаряновке и Кордюмовке. Они приближены друг к другу. Кордюмовка – это поселок, который с одной стороны ограничен железной дорогой, а с другой – каналом, по которому течет вода. Это узкое пространство, где противник накопил силы, продвинулся в поселок и надеется двигаться на Клещиевку. От последней до Кордюмовки около шести километров. Там находится большое пространство, которое с точки зрения Клищиевки можно активно использовать, чтобы уничтожать войска, которые будут туда идти. Здесь будет активизация боевых действий, потому что у врага нет другого способа, чтобы усложнить жизнь Бахмута. Им нужно после Клещиевки выйти на западную трассу, от которой снабжается Бахмут и продолжать надеяться на окружение. Но это влажные мечты противника, которые будут минимизированы за счет переброски резервов.

Также под Бахмутом враг осуществляет тактику массовых атак – действуют малые группы, но в значительном количестве. Это приводит к большим потерям у противника, которые в последнее время возросли. Благодаря артиллерии и действиям нашей пехоты продвижение противника достаточно затруднено.

По многим населенным пунктам происходят "качели". Противник накапливает значительную силу и при поддержке артиллерии пытается протиснуться под нашу линию обороны, а через некоторое время оттуда выбивается. В Майорском был такой сценарий – враг сначала продвинулся, а затем ВСУ его выбили. Контроль над Майорским усложняет продвижение войск на другие участки фронта. Зона вокруг Бахмута действительно остается сложной и ответственной, но ситуация стабилизируется.

Враг пытался окружить Авдеевку с разных сторон. Линия обороны сохраняется и наши войска держат оборону и дальше. Это говорит о мощных возможностях наших наземных сил.

Павловка находится под огневым контролем ВСУ и нахождение там подразделений влечет за собой значительные жертвы. Я думаю, что Павловка будет в таком формате существовать еще длительное время.

ВСУ начали истощать россиян на Запорожском направлении

На Юге участок фронта от Херсонщины до Запорожья — за счет действий нашей артиллерии враг должен оттягивать свои войска дальше зоны поражения. Это влияет на ситуацию и по Токмаку, и по Пологам. Это важные узлы дорог. Регулярные удары ВСУ заставляют противника покидать эти зоны. Это признак начала истощения этой группировки. Я думаю, что эта стратегия истощения будет предпосылкой для дальнейших наступательных действий, но после понимания, что враг не может удерживать эти участки.

Сейчас враг вытягивает все силы к Джанкою. Город используется в качестве базы для усиления всей группировки на Юге. Из  Джанкоя могут усиливаться войска РФ в направлении Армянска или Чонгара. Но мы понимаем, что эти пути не вечны, а использование артиллерии и авиации может отрезать Крым как базу снабжения Юга.

Динамика потерь россиян зависит от поставок оружия для ВСУ

Если мы возьмем динамику российских потерь по месяцам, наибольшие потери были в марте — где-то 15 тыс., затем эта шкала стала уменьшаться к лету. Эта динамика совпадала с истощением нашей артиллерии. В мае-июне у нас катастрофически не хватало снарядов к ней. А потом пришли HIMARS и динамика пошла резко вверх. За последний месяц мы вышли где-то на 16 тысяч. Чем больше хорошего оружия мы получим, тем эффективнее будут наши войска на поле боя.

Запорожская АЭС – козырь для давления на Украину и партнеров

Россияне будут использовать ЗАЭС как постоянный инструмент шантажа. Войска РФ находятся там внутри. Все эти разговоры, что они отойдут, с военной точки зрения для россиян невыгодны. Им нужно иметь управляемую ядерную бомбу в виде АЭС и время от времени начинать хайп на этой истории об ухудшении ситуации на станции. Боюсь, что эти разговоры являются излишними ожиданиями. Они считают ее в перспективе источником электроснабжения и этой территории, и части российской территории. Это "козырный туз" для давления на Европу, на наших партнеров и на нас самих.

Если россияне уйдут из крайних пунктов на левом берегу Днепра Херсонщины — Николаев не будут обстреливать

Информация об отступлении россиян из Новой Каховки и Олешек появилась сегодня. Действия артиллерии ВСУ на левом берегу Днепра позволяют активно огневое влияние на российские подразделения по линии Голая Пристань – Олешки – Новая Каховка. Действительно, были сообщения, что враг пытается оттянуть свои силы, чтобы не подвергать их ударам. Эта зона будет постоянно под нашими ударами. Оттягивание части войск их спасет лишь отчасти. С другой стороны, если мы выдавливаем их отсюда, мы минимизируем удары по Николаеву, потому что нам нужно выбить всю артиллерию для этого.

Прогноз на неделю от Сергея Згурца: ВСУ при морозе активизируют движение в Луганской области

Учитывая, что почва начинает подмерзать, если будет минус 5 и это будет держаться, то думаю, что в направлении Сватово – Кременная ВСУ активизируют боевые действия. Когда мы говорим о Бахмуте, то думаю через резервы мы сможем отбить все участки, где враг продвинулся на определенное количество метров. Когда мы говорим о Запорожском фронте, там все останется без изменений. А на левом берегу Днепра Херсонщины мы продолжим выжигать врага своим артогнем.

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