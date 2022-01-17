Россия не передала Евросоюзу документы для признания вакцины "Спутник V", – посол ЕС

Об этом сообщает российский "Интерфакс".



"Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается, было две инспекции в первой половине прошлого года, после чего EMA пригласили дополнительные документы, которые, насколько мне известно, еще не были получены", - сказал Эдерер.



Он отметил, что получение документов позволило бы новые инспекции EMA.



"Ситуация с ВОЗ другая, как мы понимаем, они получили необходимые документы. Мы надеемся, что и мы увидим необходимую документацию в EMA, я думаю, все заинтересованы в как можно большем количестве вакцин, доступных в мире", - добавил посол ЕС в Москве.

Напомним, бойцам UFC, которые вакцинировались "Спутником V", запретили сражаться в США

Россиянку не допустили на турнир Australian Open из-за вакцинации "Спутником V".