Россия не отвела войска от границ Украины после разговора Байдена и Путина, - Зеленский

Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которой опубликован на сайте президента.



"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки возле наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации - в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией", - отметил Зеленский.



Президент напомнил, что украинская сторона не "играет" оружием, не выставляет войска под границу, не делает силовых шагов по временно оккупированной территории государства, а, наоборот, настаивает на активизации дипломатии.



Министр обороны Алексей Резников в телефонном разговоре с журналистом издания Politico также заверил, что после онлайн-саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина Россия не перестала стягивать войска к границам Украины.



По его словам, в настоящее время у России более 100 тыс. военных от оккупированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси. Следовательно, "агрессор может атаковать одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации".



Министр подчеркнул, что наличие 15 атомных энергоблоков на территории Украины делают опасной любую стрельбу.



По словам главы Минобороны, Путин не так сильно заинтересован в Украине, как в том, чтобы показать Европе, на что способна Россия, поскольку "захватив Украину, Кремль войдет в Европу".

Напомним, 7 декабря президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидером РФ Владимиром Путиным, предупредив о беспрецедентных санкциях в случае нового вторжения в Украину.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США провели телефонный разговор. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил , что лидеры Украины и США помимо угрозы вторжения РФ и реформ в Украине обсудили "Северный поток-2".

Зеленский заявил, что в ходе беседы с Байденом обсудил урегулирование войны с РФ, реформы в Украине и переговоры лидеров США и России.

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