Об этом сообщает Reuters.

Руководитель комиссии по расследованию Эрик Мозе заявил на пресс-конференции в Киеве, что попытки начать диалог с миссией России в Женеве "не имели успеха". Комиссия, однако, и дальше будет пытаться "наладить контакт".

Мозе сказал, что пока рано обсуждать доказательства, собранные в Киеве, Харькове и Сумах, а также в городах Ирпень и Буча.

"В Буче и Ирпене в комиссию поступила информация об убийствах мирных жителей, уничтожении и грабежах имущества, а также нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы", — сказал Мозе.

Комиссия была создана Советом ООН по правам человека (UNHRC) в Женеве для расследования возможных нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время вторжения 24 февраля.

Reuters также сообщает, что Международный уголовный суд начал отдельное расследование в отношении подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечества в Украине. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что прокурор МКС Карим Хан посетил Харьков для ознакомления с доказательствами возможных военных преступлений, но предоставил немного подробностей.

17 июня эксомбудсмен Людмила Денисова в эфире Эспрессо рассказала, что отвечать за военные преступления в Украине будут не только Путин и его окружение, но и ряд чиновников РФ, принимавших решение о депортациях и насилиях в отношении украинцев.

15 мая прокурор Гаагского суда Карим Хан сообщил, что для расследования военных преступлений России в Украину приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

15 июня в Харькове генпрокурор Ирина Венедиктова и прокурор Гаагского суда Карим Хан осмотрели обстрелянные россиянами Северную Салтовку и Шевченковский район

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