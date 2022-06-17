Россия не отвечает на запросы представителей ООН, которые расследуют ее военные преступления в Украине, - Reuters
Комиссии ООН по расследованию военных преступлений, совершенных в Украине во время российского вторжения, пока не удалось "установить контакт" с Россией
Об этом сообщает Reuters.
Руководитель комиссии по расследованию Эрик Мозе заявил на пресс-конференции в Киеве, что попытки начать диалог с миссией России в Женеве "не имели успеха". Комиссия, однако, и дальше будет пытаться "наладить контакт".
Мозе сказал, что пока рано обсуждать доказательства, собранные в Киеве, Харькове и Сумах, а также в городах Ирпень и Буча.
"В Буче и Ирпене в комиссию поступила информация об убийствах мирных жителей, уничтожении и грабежах имущества, а также нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы", — сказал Мозе.
Комиссия была создана Советом ООН по правам человека (UNHRC) в Женеве для расследования возможных нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время вторжения 24 февраля.
Reuters также сообщает, что Международный уголовный суд начал отдельное расследование в отношении подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против человечества в Украине. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что прокурор МКС Карим Хан посетил Харьков для ознакомления с доказательствами возможных военных преступлений, но предоставил немного подробностей.
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