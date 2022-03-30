Россия не отказалась от попыток захватить или по крайней мере окружить Киев и Чернигов, - Минобороны Украины
Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российский агрессор отводит войска с Черниговского и Киевского направлений, но это происходит не массово
Об этом Мотузяк сказал на брифинге.
По его словам, РФ отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать, провести ротацию.
"Генштаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений с Киевского и Черниговского направлений. В то же время массового отвода россиян из этих районов мы не наблюдаем. Идет вывод отдельных подразделений. Поэтому говорить об этом еще рано. По состоянию на сейчас враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере, окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и Чернигове", - сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
- 29 марта российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
- Однако впоследствии представитель России на переговорах уточнил, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.
- В Генштабе ВСУ считают, что "отвод войск" РФ, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и преследует цель введения в заблуждение военного руководства ВСУ.
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