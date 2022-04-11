Россия не отказалась от планов захватить всю Украину, - Маляр
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что конечной целью для РФ до сих пор является захват всей Украины
Об этом она сказала в эфире телемарафона единых новостей, передает Укринформ .
"Люди ждут какие-то новости каждый день, но определенные военные операции занимают дни и иногда недели. И то, что сейчас кажется якобы определенной стабилизацией, на самом деле это не так. Сейчас враг накапливает свои силы, никакого затишья нет. Просто по состоянию на сейчас, российская армия пытается выполнить свой план минимум – восток Украины. Если дальше по оперативной ситуации они будут менять свои планы, то мы должны понимать, что все равно их конечной целью является вся Украина", - заявила Маляр.
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