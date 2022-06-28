Россия не отказалась от планов захватить весь Юг Украины с последующей оккупацией Молдовы, - пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Плетенчук
Пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук считает, что в России не отказались от захвата всего Юга Украины с последующей оккупацией Молдовы
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В военно-политическом руководстве государства прекрасно знают и понимают, что оккупанты пытаются закрепиться на той территории, которую они уже оккупировали. Россияне строят эшелонированную оборону в Херсонской области. Враг готовится отбивать контрнаступление Вооруженных сил Украины", - рассказал Плетенчук.
Плетенчук также подчеркнул, что враг не отказался от планов захватить весь Юг Украины.
"Враг не отказался от захвата всего Юга Украины и дальше будет выполнять прихоти своего бункерного фюрера. Мы понимаем, для чего им весь Юг Украины. Экономическая блокада Украины и выход к морским портам - главная причина атак россиян на наши южные города. И, конечно же, они мечтают о сухопутном коридоре в непризнанное Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы", - добавил Плетенчук.
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