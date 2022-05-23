Россия не отказалась от планов захвата Харьковщины, для нее – это плацдарм, - Синегубов

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

“Враг понимает, что Харьковщина и Харьков для них – это стратегическая область. Они не оставили идею захвата региона, потому что для них это плацдарм и коридор для пополнения войск в Луганской и Донецкой областях”, - заявил Синегубов.

Он отметил, что наиболее опасными остаются Волчанский, Купянский и Изюмский районы.