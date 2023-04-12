Об этом в утреннем своде 12 апреля отчитывается Генштаб ВСУ.

Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Однако за прошедшие сутки украинские воины отбили 72 атаки РФ на указанных направлениях.

ВСУ сбили 2 дрона, а также поразили 2 станции РЭБ и районы скопления захватчиков

Авиация Сил обороны 11 апреля нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также защитники Украины сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан – 10".

А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Россия совершила 33 обстрела из РСЗО и ударила 21 раз из авиации по Украине

Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Беларуси. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Блешня, Каменская Слобода, Гремяч Черниговской области; Волфине, Екатериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спорное.

Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.

За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Богдановка.

От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Дружба, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях российские военные вели наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, не имели успеха.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошедших суток противник наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армейцы РФ продолжают вести оборонные действия.

За прошедшие сутки произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времевка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Велетенское Херсонской области и город Херсон.