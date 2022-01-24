Россия не остановится, если не будет неподъемных санкций, - МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает возможной войну в Европе из-за агрессии России, а нового вторжения в Украину удастся избежать только в случае, если Запад введет "неподъемные" для Кремля санкции
Об этом сообщает Delfi.
"Да, мы считаем, что война возможна", - отвечая на вопросы журналистов, заявил он перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе.
Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Россия грозит пересечением красных линий не только посредством военных сил, но и тем, что продолжает вмешиваться в политические дела Украины.
"Мы должны твердо стоять на своей позиции и, говоря о том, что санкции должны быть неподъемными для режима, должны сделать так, чтобы они были таковыми и на самом деле. Только это поможет остановить Россию", - сказал он.
Если же готовящиеся санкции не будут такими, "Россия не остановится", подчеркнул глава МИД Литвы.
По словам Ландсбергиса, если страны Запада не смогут прийти к согласию по поводу санкций и объявить их, нужно поддерживать Украину, чтобы она могла защититься от российской агрессии.
"Мы должны решить, хотим ли мы избежать войны. Если нет, тогда нужно принимать другие меры: мы должны присылать Украине амуницию и другую помощь, чтобы она могла защищаться сама. Именно так и делают страны Балтии", - подчеркнул министр.
- Ранее глава МИД Литвы заявлял, что терпимость к российской агрессии только усиливает напряжение и ЕС должен быть готов к жестким мерам в случае нового нападения РФ.
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