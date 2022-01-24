Россия не остановится, если не будет неподъемных санкций, - МИД Литвы

Об этом сообщает Delfi.



"Да, мы считаем, что война возможна", - отвечая на вопросы журналистов, заявил он перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе.



Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Россия грозит пересечением красных линий не только посредством военных сил, но и тем, что продолжает вмешиваться в политические дела Украины.



"Мы должны твердо стоять на своей позиции и, говоря о том, что санкции должны быть неподъемными для режима, должны сделать так, чтобы они были таковыми и на самом деле. Только это поможет остановить Россию", - сказал он.



Если же готовящиеся санкции не будут такими, "Россия не остановится", подчеркнул глава МИД Литвы.



По словам Ландсбергиса, если страны Запада не смогут прийти к согласию по поводу санкций и объявить их, нужно поддерживать Украину, чтобы она могла защититься от российской агрессии.



"Мы должны решить, хотим ли мы избежать войны. Если нет, тогда нужно принимать другие меры: мы должны присылать Украине амуницию и другую помощь, чтобы она могла защищаться сама. Именно так и делают страны Балтии", - подчеркнул министр.

Ранее глава МИД Литвы заявлял, что терпимость к российской агрессии только усиливает напряжение и ЕС должен быть готов к жестким мерам в случае нового нападения РФ.