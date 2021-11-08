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Россия не оказывает должной медицинской помощи крымскому политзаключенному Приходько, - Денисова

8 ноября, 2021 понедельник
16:36
Общество Олег Приходько

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что украинскому политзаключенному Олегу Приходько, который уже три месяца находится в заключении в России, ни разу не оказали медицинскую помощь

Об этом омбудсмен написала в Telegram.

Денисова заявила, что украинский политзаключенный, уже три месяца отбывающий наказание в ФКУ Т-2 УФСИН России во Владимирской области (тюрьма "Владимирский централ"), ни разу не получил медицинской помощи и необходимых лекарств, которые ему посылают родственники.

Она добавила, что Приходько страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также имеет глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения. Украинского политзаключенного содержат в одиночной камере, и он должен проводить весь день на ногах, поскольку лежать ему разрешают только во время отбоя.

По словам омбудсмена, администрация тюрьмы нарушает право Приходько на связь с внешним миром, потому что за время его пребывания во Владимирском централе заключенный не получил ни одного письма от родных. Его корреспонденция тоже не попадает родственникам. Написать заявление на звонок Приходько тоже не может - у него забрали личные вещи с номерами телефонов близких.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием оказать необходимую медицинскую помощь и обеспечить право на связь с внешним миром, гарантированное пунктом 37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными.

  • Напомним, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил приговор крымчанину Олегу Приходько по обвинению в попытке теракта и приговорил к пяти годам колонии строгого режима.
  • С начала июня 2021 года местонахождение Приходько было неизвестно. Через два месяца в российской службе исполнения наказаний заявили, что его этапировали в российскую тюрьму – Владимирский централ, где он должен отбыть первый год своего срока.

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