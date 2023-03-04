России не намерена искренне договариваться о мирном соглашении с Украиной: разведка Канады
Действия России прямо отрицают ее заявления о якобы открытости к мирным переговорам с Украиной.
Об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады в Твиттере.
"Россия регулярно утверждает, что она открыта к переговорам о прекращении войны в Украине. Согласно нашему анализу, Россия и дальше демонстрирует преданность своим максималистским военным целям, что противоречит провозглашенной ею открытости к урегулированию конфликта путем переговоров", - заявили в канадской разведке.
По мнению ее представителей, ярким примером этого является настаивание России на сохранении четырех временно оккупированных регионов Украины в составе РФ как предпосылки для мирного соглашения.
"Россия знает, что ее условия неприемлемы для Украины, что свидетельствует о нежелании России искренне договариваться о мирном соглашении", - отметили в Вооруженных силах Канады.
- Напомним, СМИ сообщают , что Запад неофициально дал президенту Украины Владимиру Зеленскому время на деоккупацию до осени, а после, в случае неудачи, может усилить давление с требованием начать мирные переговоры.
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