Россия не накопила достаточно сил для прорыва ни на одном из направлений, - британская разведка
Российская армия не смогла накопить достаточно сил для прорыва ни на одном из направлений, несмотря на то что продолжает атаковать украинских бойцов в нескольких районах
Об этом информирует минобороны Великобритании в твиттере .
Отмечают, что за последние три дня вагнеровцы добились небольших успехов около Бахмута, у села Красная Гора. Однако украинские защитники держат оборону на этом направлении.
"Тактическое продвижение россиян южнее города, вероятно, не достигло значительного прогресса", - сообщает британская разведка.
Также отмечают, что вражеские войска непрерывно пытаются наступать на направлении Кременная - Сватово на Луганщине. Впрочем, это лишь локальные бои, масштабы которых слишком малы для достижения значительного прорыва.
Кроме того, Россия, вероятно, стремится вернуть вспять некоторые успехи украинских войск, которых они достигли осенью 2022 года. По данным британской разведки, ближайшая цель захватчиков – продвинуться на запад к реке Жеребец.
"В целом текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские силы получают приказы продвигаться в большинстве секторов, но они не накопили достаточную наступательную боевую мощь ни на одном направлении для достижения решающего эффекта", - отметили в разведке.
- 14 февраля Генштаб сообщил , что российским солдатам обещают денежные надбавки за каждый километр продвижения по украинской земле, а их подразделения в Луганской области обязали носить в нагрудном кармане гильзу с бумажкой с информацией о себе.
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