Россия не может захватить Луганщину. Теряют личный состав, продолжаются бои, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне до сих пор не могут захватить территорию области полностью
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
"То, что Шойгу отчитался карлику, что они давным-давно контролируют Луганскую область – могу сказать, что да, большинство области они контролируют, но в двух населенных пунктах идут ожесточенные бои. Пройти они там не могут. Теряют как личный состав своей армии, да и технику, огромное количество. Штурмы не заканчиваются, они продолжаются постоянно, но пока ничего у них не получается", - сказал Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, в Луганской области также работают партизаны.
"Иногда появляются открытки на оккупированных территориях, иногда почему-то взрываются коллаборанты, иногда у наших военных появляется четкая информация о передвижении врага и т.д. Поэтому работает партизанское движение, и работает достаточно удачно", – сказал глава Луганской ОВА.
- Вчера, 15 июля, Гайдай сообщил , что два населенных пункта в Луганской области не под контролем РФ, продолжаются бои.
- По Луганщине 15 июля оккупанты били ракетами, минометами и артиллерией. ВСУ не дали им захватить автодорогу Лисичанск – Бахмут.
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