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Главная война с Россией Россия не может взять Авдеевское направление. На "нуле" лежат десятки тел рашистов, которых не собирает командование, - военный медик Фирсов
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Россия не может взять Авдеевское направление. На "нуле" лежат десятки тел рашистов, которых не собирает командование, - военный медик Фирсов

22 мая, 2022 воскресенье
11:59
война с Россией

Боец ТрО, военный медик Егор Фирсов, рассказал, что враг лупит по больницам, по крупнейшему в Европе коксохимическому заводу, по жилым домам

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Не бывает часа без обстрелов. Россия не может взять Авдеевское направление пехотой, они лупят везде. Последние дни пехота не идет, до этого они пытались взять штурмом направление Красногоровки. Можно "на нуле" увидеть десятки тел рашистских солдат, которых российское командование не забирает. Они просто там лежат уже много времени", – подчеркнул Фирсов.

Также военный медик добавил, что по всей линии фронта не хватает медицинских специалистов.

"По всей линии фронта, включая Авдеевку, медицинская функция важна и критична. Рашисты обстреливают медицинскую систему. Не хватает специалистов. В Северодонецке осталось всего три врача. Такая ситуация по всей линии фронта. Надо снимать нашивки "Красный крест", потому что снайперы убивают медиков в первую очередь. Они понимают, что если погиб медик, то он не окажет помощь ни военным, ни гражданским раненым и они тоже погибнут", - подчеркнул Фирсов.

  • Российские оккупанты обстреляли авдеевскую школу запрещенными фосфорными боеприпасами, предварительно без жертв
  • Боец ТрО Егор Фирсов считает, что мирных суток в Авдеевке нет, поэтому людям следует эвакуироваться – это сохранит им жизнь и упростит работу военным и медикам

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