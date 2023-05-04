Россия не может выиграть эту войну, и за все преступления понесет должное наказание, – премьер-министр Нидерландов
Нидерланды сделают все возможное, чтобы обеспечить Украину тем, что ей необходимо в конкретный момент
Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции Зеленского, Рютте и Де Кроо, которую транслировал телеканал "Еспресо".
"Ваши храбрые солдаты, ваше гражданское население дали достойный отпор. Вы стали символом того, что может сделать страна и народ в борьбе за свою жизнь. Мы глубоко ценим то, что вы делаете. Подчеркиваю солидарность с Украиной. И подчеркиваю, что мы будем с вами до конца. Мы решительно настроены придерживаться своего слова. Потому что это агрессивная война, которая направлена против всего, что мы ценим. Против демократии, против свободы, против мира. Мы поддерживаем украинцев, и вы можете рассчитывать на нашу непреклонную поддержку", – подчеркнул Рютте.
По словам премьер-министра Нидерландов, Россия не может выиграть эту войну. И за все преступления, которые она совершила на территории Украины, она понесет должное наказание.
"Мы видим, что происходит в Украине. Здесь, в Гааге, в столице правосудия всего мира, мы знаем, что правосудие появляется не автоматически. Необходимо обладать надлежащей мощью и силой. Нидерланды сделают все возможное, чтобы обеспечить Украину тем, что ей необходимо в конкретный момент", - добавил Рютте.
- После визита в Финляндию украинский лидер прибыл в Нидерланды
- В четверг, 4 мая, в Международном уголовном суде в Гааге президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул , что хочет видеть здесь российского диктатора Владимира Путина.
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