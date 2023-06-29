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Россия не может "узаконить" свои фейковые спортивные федерации на временно оккупированных территориях

29 июня, 2023 четверг
13:40
Война с Россией

На временно оккупированных территориях Украины действуют так называемые спортивные федерации, не имеющие статуса юридических лиц и не пользующиеся спросом среди местных коллаборантов

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Так называемые федерации работают без статуса "юридических лиц", ведь нет желающих, желающих возглавлять такие "организации"", - заявили в ЦНС.

У России нет законов, чтобы легализовать многие организации, которые она создала на временно оккупированных территориях Украины. Враг делает это для того, чтобы распространять пропаганду о том, как РФ якобы улучшает жизнь украинцев.

Сопротивление подчеркивает, что эти псевдоорганизации не имеют никакого отношения к праву или воле жителей.

Некоторые из этих структур используются россиянами для хищения денег, но другие просто фальшивые и ненужные. К примеру, так называемые федерации спорта.

Местные коллаборанты не хотят брать на себя ответственность за такие структуры, чтобы не быть наказанными. Они понимают, что когда Украина вернет свои территории, россияне их бросят. Сейчас эти организации существуют без статуса "юридических лиц", потому что некому за них подписываться. У них нет ни денег, ни людей.

  • В утренней сводке 28 июня отчитывается Генштаб ВСУ сообщил , что оккупанты маркируют табличками "Собственность Российской Федерации" отобранное у местных жителей Херсонщины жилье.
Россия
коллаборанти
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