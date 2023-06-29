Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Так называемые федерации работают без статуса "юридических лиц", ведь нет желающих, желающих возглавлять такие "организации"", - заявили в ЦНС.

У России нет законов, чтобы легализовать многие организации, которые она создала на временно оккупированных территориях Украины. Враг делает это для того, чтобы распространять пропаганду о том, как РФ якобы улучшает жизнь украинцев.

Сопротивление подчеркивает, что эти псевдоорганизации не имеют никакого отношения к праву или воле жителей.

Некоторые из этих структур используются россиянами для хищения денег, но другие просто фальшивые и ненужные. К примеру, так называемые федерации спорта.

Местные коллаборанты не хотят брать на себя ответственность за такие структуры, чтобы не быть наказанными. Они понимают, что когда Украина вернет свои территории, россияне их бросят. Сейчас эти организации существуют без статуса "юридических лиц", потому что некому за них подписываться. У них нет ни денег, ни людей.