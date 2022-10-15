Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Беларусов никто здесь не ждет. Волынь готова к встрече незваных гостей. Беларусская власть - это марионеточный режим Путина. В Беларуси воевать хотят исключительно россияне. РФ своей пропагандой работает с беларусскими военными. Но понятно, что это одна и та же армия. Беларусская разведка работает, поэтому они понимают, что получат здесь хорошенько и горячо", - отметил Мырка.

По его словам, Россия не может позволить себе расширение линии фронта.

"Беларусы должны знать, что их ждет в Украине смерть, если они придут сюда с оружием. Мы готовимся, и у противника нет никаких шансов пройти Волынь. Тем более север Волыни достаточно непроездной, и они об этом знают. И знают, где будут гибнуть в Украине", - подчеркнул Мырка.

14 октября Минобороны Беларуси заявило, что в страну в ближайшие дни прибудут российские войска "общей группировки". Российский и беларусский диктаторы Путин и Лукашенко договорились о прибытии "не одной тысячи" российских военных. По мнению Лукашенко, Украина "планирует напасть на Беларусь с помощью НАТО".

В Беларусь прибыли первые российские военные из состава "региональной группировки" войск, их "встретили с хлебом и солью"

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