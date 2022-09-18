English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Статьи Россия не может рассчитывать на успех вокруг Бахмута и под Донецком. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

Россия не может рассчитывать на успех вокруг Бахмута и под Донецком. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
18 сентября, 2022 воскресенье
22:19
Статьи Сергей Згурец

Российская армия не может рассчитывать на успех вокруг Бахмута и Донецка, но продолжит безрезультатные попытки завоевания позиций в Донецкой области с потерями

Новая линия обороны россиян после контрнаступления ВСУ а Харьковщине

В результате успешного наступления на Харьковско-Изюмском направлении ВСУ освободили от оккупантов более 6 тыс. кв. км нашей земли. Украина вернула значительное количество населенных пунктов и на этой неделе продолжила наступательные действия на северо-востоке. Враг потерял значительное количество личного состава и беспрецедентное количество оружия и военной техники.

Уцелевшие вражеские силы, например, часть подразделений 6-й армии Западного военного округа и Северного и Балтийского флотов - отошли на территорию Белгородской области и там сосредоточились вдоль государственной границы Украины. Там они пытаются как-то восстановиться. Части подразделений из 20-й армии, первой танковой армии ЗВО отошли за реку Оскол по рубежу Левый берег реки Оскол – Боровая – Лиман – Кременная – Рубежное. Ранее прогнозировали, что враг будет держать оборону на участке между рекой Оскол и городом Сватово Луганской области, однако пока не видно никаких активных мер у противника по созданию реальной линии обороны.

Вечером Генштаб сообщил, что украинские военные отразили атаки россиян в районе Купянска. Напомню, на Сватовском направлении ВСУ взяли левый берег Купянска, освободили Диброву и Щурово. Последний пункт находится на восточном берегу реки Сиверский Донец в 6 км от Лимана. Эксперты-оптимисты считают, что дальнейшее украинское продвижение к востоку от реки Оскол и к северу от реки Сиверский Донец может повлечь за собой охват российских войск вокруг Лимана и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку. Но это предположение, потому что нет информации о резервах ВСУ.

Российские войска не могут рассчитывать на успех вокруг Бахмута и Донецка

Донецкое направление. Здесь Россия продолжает наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, несмотря на то, что логики в этом не видно. Учитывая разгром российской Изюмской группировки, которая «нависала» над Донецком и имела целью совершать наступательный прорыв на Юг – сейчас такой возможности нет. Несмотря на это, российские войска пытаются давить с востока и юго-востока на Бахмут, пытаясь перекрыть все дороги и поставки в город. Боевые действия в районе Бахмута ведут подразделения ЧВК "Вагнера", бои продолжаются у Белогоровки, Спорного, Соледара. Чуть дальше, на Авдеевском направлении, враг пытается продвигаться к Красногоровке. Генштаб сообщил, что ВСУ отбивают все атаки на Бахмут, Авдеевку и юго-западнее Донецка. Россияне не могут рассчитывать на успех вокруг Бахмута и Донецка, но будут продолжать усилия по завоеванию позиций в Донецкой области, не считаясь с потерями, но без результата.

Почему наступление ВСУ на Херсонщине имеет медленный темп

Операция в Херсонской области на правом берегу Днепра значительно отличается от Харьковско-Изюмской операции. Речь идет о более медленных темпах продвижения. Почему так? Территория правобережья, сейчас занятая подразделениями российской армии, сложна для проведения наступательных операций. Этот регион рассекают множество каналов, являющихся небольшими, но существенными водными преградами. Часть фронта проходит вдоль реки Ингулец, которую при необходимости нужно форсировать, а отсутствие лесных массивов и других природных укрытий существенно усложняет использование бронетехники.

По этой причине ВСУ используют тактику наступления с использованием только одной пехоты. Одновременно артиллерийско-ракетные подразделения обеспечивают максимальное огневое влияние на российскую военную инфраструктуру и их силы в ближнем и далеком тылу. Это влияние является основным элементом хоть и медленного, но достаточно стабильного продвижения наших наземных сил.

Усилия ВСУ в Херсонской области распределены по трем направлениям – трасса от Николаева к Херсону с приближением к Киселевке и Чернобаевке, второе – вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец – от Сухого Ставка в направлении Берислава и Новой Каховки и третье – вытеснение россиян к западу от Высокополья. Сейчас идут бои у Правдина и на Ингулецком плацдарме – это два напряженных сектора этого фронта.

Враг не оставляет попыток перебрасывать технику, топливо и боеприпасы для содержания своей группировки на правом берегу Днепра, а наши войска регулярно перебивают линии вражеских поставок по мостам, понтонам и паромам. Также регулярно производятся удары по скоплению живой силы – они достаточно эффективны. Оперативная обстановка и тип местности Херсонского направления определяют формат боев как бои на истощение. Они могут длиться еще определенный и достаточно продолжительный период, но с победным результатом именно для Украины. Здесь только вопрос времени, формально, можно не торопиться и дальше истощать врага, но когда мы видим, что происходило в оккупированном в Изюме, то хочется, что наша земля была освобождена как можно скорее. За счет мастерства наших воинов и предоставления зарубежной помощи.

Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
война с Россией
оккупированные территории
Военные новости
Колонка Згурца
Война на Донбассе
наступление ВСУ
деоккупация Украины
Читайте также:
Сауль Альварес
17 сентября, 2022 суббота
Богатейший боксер мира рассказал, кого считает лучшим бойцом мира
Виктор Ягун
17 сентября, 2022 суббота
Вмешательство СБУ в процесс перехода общин от УПЦ к ПЦУ инициировано московскими силами, - генерал-майор Ягун
ООН
16 сентября, 2022 пятница
Зеленский выступит в ООН. Только семь стран проголосовали против
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
18 сентября
22:26
Эксклюзив
Россияне заминировали почти всю территорию Харьковщины, где находились, - журналист
22:19
Кому-то кажется, что после ряда побед имеем определенное затишье, но это подготовка, - Зеленский
21:57
На Майдане Независимости попрощались с бойцом ДУК Косенко
21:44
В Украине ликвидировали российского старшего лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
21:42
В Турции построили корпус корвета "Гетман Иван Мазепа" для ВМС Украины
21:37
ВСУ за сутки более 40 раз ударили по оккупантам: поразили живую силу, опорные пункты и понтонные переправы, - Генштаб
21:21
Шмыгаль и Зеленская почтили Елизавету II, первую леди приняла принцесса Уэльская
21:13
В РФ мобилизуют на войну под видом охраны важных объектов, а на оккупированной части Луганской области - предлагая работу в "МВД", - Генштаб
20:53
Первые в этом сезоне: возле антарктической станции "Академик Вернадский" родились детеныши тюленей
20:40
РФ за сутки нанесла по Украине 3 ракетных и 11 авиаударов, совершила более 40 обстрелов из РСЗО, - Генштаб ВСУ
20:24
Алла Горская, "Автопортрет с сыном"
Этот день в истории: в Ялте родилась Алла Горская, умер подстреленный в Киеве российский премьер Столыпин
20:21
В Мелитополе прогремел взрыв, - городской голова Федоров
20:18
Интервью
Удар по Крымскому мосту или взятие Херсона заставили бы деморализованных россиян покидать свои позиции, - Фейгин
20:03
"Суспильное" объявило победительницу национального отбора детского Евровидения-2022
19:46
Михаил Подоляк
"РФ достала политический нафталин": Подоляк прокомментировал заявление экс-министра Румынии о расчленении Украины
19:16
Названы победители Всеукраинской литературной премии имени Михаила Коцюбинского, их поздравили в онлайн-формате
19:04
Эксклюзив
Люди должны найти вариант в случае критической ситуации с ТЭЦ, - экс-министр энергетики Оржель
18:39
На Сумщине в результате непогоды разрушены дома, частично пропал свет
18:37
Саломе Зурабишвили
Ответом на военные преступления должно быть правосудие: президент Грузии о зверствах РФ в Изюме
18:23
Эксклюзив
Часть оппозиции в Армении назовет любое урегулирование карабахского вопроса предательством национальных интересов, - эксперт-международник Данилов
18:18
Финляндия заметила, как РФ забирает на войну с Украиной системы ПВО из-под Петербурга
18:13
Россияне запустили по Днепропетровщине более 60 снарядов: двое гражданских погибли, еще трое пострадали
17:36
Военные госпитали РФ отказываются лечить раненых в Украине "добровольцев"
17:34
В сети показали, как воины ВСУ форсировали реку Оскол
17:29
Укренэрго
Украина продала Евросоюзу электроэнергию более чем на 4 млрд грн
17:17
Интервью
На правом берегу Днепра у 20 тыс. россиян заканчивается амуниция, горючее, и еда: их надо взять в плен, - генерал Скшипчак
17:06
На границе Донецкой и Запорожской области зафиксировали запуск ракет, - Андрющенко
17:03
За два дня в деоккупированном Изюме правоохранители эксгумировали 59 тел убитых РФ украинцев
16:59
Эксклюзив
Союзники Путина уже пытаются дисквалифицировать Россию из политического клуба, - политолог-международник Константинова
16:41
Новой бригаде – новая техника: Порошенко посетил бойцов, готовящихся к отправке на передовую
16:38
В Мариупольском районе россияне начали скрытую "мобилизацию", - Андрющенко
16:37
В Украине за сутки в результате обстрелов оккупантов погибли восемь гражданских жителей, еще 33 ранены
16:02
"Делят награбленное". Подоляк объяснил, кто по ком стрелял в Херсоне
16:00
"Арсенал" отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в чемпионате Англии
15:59
Били из артиллерии и танков: на Запорожье россияне за сутки разрушили 30 гражданских объектов
15:55
Эксклюзив
Зима – это фронт каждой семьи, каждый должен обеспечить адекватный уровень комфорта, – экс-нардеп Войцицкая
15:35
В Офисе президента объяснили, почему Украина отказывается от прекращения огня с РФ
15:26
ВМС ВСУ за сутки уничтожили три бронемашины, танк и самоходную гаубицу россиян
15:13
Эксклюзив
НАТО
Использование Россией тактического ядерного оружия в Украине будет расценено как нападение на НАТО, - военный эксперт Коваленко
15:08
Трое раненых гражданских, повреждена инфраструктура: 18 сентября российские военные обстреляли Никополь
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV