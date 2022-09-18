Новая линия обороны россиян после контрнаступления ВСУ а Харьковщине

В результате успешного наступления на Харьковско-Изюмском направлении ВСУ освободили от оккупантов более 6 тыс. кв. км нашей земли. Украина вернула значительное количество населенных пунктов и на этой неделе продолжила наступательные действия на северо-востоке. Враг потерял значительное количество личного состава и беспрецедентное количество оружия и военной техники.

Уцелевшие вражеские силы, например, часть подразделений 6-й армии Западного военного округа и Северного и Балтийского флотов - отошли на территорию Белгородской области и там сосредоточились вдоль государственной границы Украины. Там они пытаются как-то восстановиться. Части подразделений из 20-й армии, первой танковой армии ЗВО отошли за реку Оскол по рубежу Левый берег реки Оскол – Боровая – Лиман – Кременная – Рубежное. Ранее прогнозировали, что враг будет держать оборону на участке между рекой Оскол и городом Сватово Луганской области, однако пока не видно никаких активных мер у противника по созданию реальной линии обороны.

Вечером Генштаб сообщил, что украинские военные отразили атаки россиян в районе Купянска. Напомню, на Сватовском направлении ВСУ взяли левый берег Купянска, освободили Диброву и Щурово. Последний пункт находится на восточном берегу реки Сиверский Донец в 6 км от Лимана. Эксперты-оптимисты считают, что дальнейшее украинское продвижение к востоку от реки Оскол и к северу от реки Сиверский Донец может повлечь за собой охват российских войск вокруг Лимана и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку. Но это предположение, потому что нет информации о резервах ВСУ.

Российские войска не могут рассчитывать на успех вокруг Бахмута и Донецка

Донецкое направление. Здесь Россия продолжает наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, несмотря на то, что логики в этом не видно. Учитывая разгром российской Изюмской группировки, которая «нависала» над Донецком и имела целью совершать наступательный прорыв на Юг – сейчас такой возможности нет. Несмотря на это, российские войска пытаются давить с востока и юго-востока на Бахмут, пытаясь перекрыть все дороги и поставки в город. Боевые действия в районе Бахмута ведут подразделения ЧВК "Вагнера", бои продолжаются у Белогоровки, Спорного, Соледара. Чуть дальше, на Авдеевском направлении, враг пытается продвигаться к Красногоровке. Генштаб сообщил, что ВСУ отбивают все атаки на Бахмут, Авдеевку и юго-западнее Донецка. Россияне не могут рассчитывать на успех вокруг Бахмута и Донецка, но будут продолжать усилия по завоеванию позиций в Донецкой области, не считаясь с потерями, но без результата.

Почему наступление ВСУ на Херсонщине имеет медленный темп

Операция в Херсонской области на правом берегу Днепра значительно отличается от Харьковско-Изюмской операции. Речь идет о более медленных темпах продвижения. Почему так? Территория правобережья, сейчас занятая подразделениями российской армии, сложна для проведения наступательных операций. Этот регион рассекают множество каналов, являющихся небольшими, но существенными водными преградами. Часть фронта проходит вдоль реки Ингулец, которую при необходимости нужно форсировать, а отсутствие лесных массивов и других природных укрытий существенно усложняет использование бронетехники.

По этой причине ВСУ используют тактику наступления с использованием только одной пехоты. Одновременно артиллерийско-ракетные подразделения обеспечивают максимальное огневое влияние на российскую военную инфраструктуру и их силы в ближнем и далеком тылу. Это влияние является основным элементом хоть и медленного, но достаточно стабильного продвижения наших наземных сил.

Усилия ВСУ в Херсонской области распределены по трем направлениям – трасса от Николаева к Херсону с приближением к Киселевке и Чернобаевке, второе – вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец – от Сухого Ставка в направлении Берислава и Новой Каховки и третье – вытеснение россиян к западу от Высокополья. Сейчас идут бои у Правдина и на Ингулецком плацдарме – это два напряженных сектора этого фронта.

Враг не оставляет попыток перебрасывать технику, топливо и боеприпасы для содержания своей группировки на правом берегу Днепра, а наши войска регулярно перебивают линии вражеских поставок по мостам, понтонам и паромам. Также регулярно производятся удары по скоплению живой силы – они достаточно эффективны. Оперативная обстановка и тип местности Херсонского направления определяют формат боев как бои на истощение. Они могут длиться еще определенный и достаточно продолжительный период, но с победным результатом именно для Украины. Здесь только вопрос времени, формально, можно не торопиться и дальше истощать врага, но когда мы видим, что происходило в оккупированном в Изюме, то хочется, что наша земля была освобождена как можно скорее. За счет мастерства наших воинов и предоставления зарубежной помощи.