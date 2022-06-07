Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.

"Российская сторона не способна проводить быстрые контрнаступательные и прорывные действия. Все силы в зоне Донбасса - около 40 тыс. - сконцентрированы вокруг Северодонецка, Изюма с попыткой движения на Славянск. Но эти продвижения очень медленные", - отметил Згурец.

Военный эксперт добавил, что украинские военные удерживают позиции на Востоке Украины, но для перелома нам нужно вооружение.

"Российская стратегия продвижения путем перемалывания наших позиций, которые мы защищаем артиллерией, понятна и достаточно эффективна. Но это будет происходить, пока мы не обеспечим баланс в наших средствах вооружения. Этот процесс проходит медленно, поэтому сейчас мы держим оборону за счет личного состава, ведь другого варианта у нас пока нет", - заметил Сергей Згурец.

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 7 июня, противник сосредоточил основные усилия на Донбассе: пытается наступать на Изюм и Славянск , продолжаются бои за Северодонецк. А Беларусь в рамках создания южного оперативного командования планирует увеличение численности вооруженных сил до 80 тыс человек.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что после того, как наступление российских захватчиков на Донбассе остановилось в районе Попасной, они планируют сконцентрировать усилия на северном направлении и атаковать со стороны Изюма.

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