Россия не может противостоять Западу без Китая, - Краев
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что союз России и Китая доказывает слабость Кремля в противостоянии с Западом
Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .
"Американские стратегические документы ясно указывают на то, что агрессивная политика Российской Федерации и Китая очень отличаются. Китай действует несколько другими способами и готов к конфронтации совсем другого характера. И оценка наших американских коллег говорит о том, что Китай ведет себя более стратегически и использует более мягкие методы. То есть, во многом накопление войск РФ у границ Украины для Китая стало экспериментом. – считает Краев
По мнению эксперта, для Китая Российская Федерация стала подопытным государством, которое на своем примере показало, что Запад будет жестче реагировать. Краев отметил, что столь активная и жесткая реакция Запада на агрессивные действия России показала Китаю, что в подобных вопросах реакция будет схожей.
Китай сделал свои выводы по реакции Запада на агрессивные действия России. Они прекрасно понимают, что на схожие ситуации, например с Тайванем, будет похожа реакция. То есть, так они объединяются с россиянами, дают общий информационный нарратив, но не более того. И все же будем учитывать, что движение по сближению с Китаем показывает, что Москва до конца не уверена в своих силах. Ведь столь разный подход к конфликтам и при этом определенный союз показывает, что без Пекина сейчас Кремль не готов противостоять с Западом”, - добавил Краев.
- Напомним, 4 февраля президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин издали совместное заявление о вступающих в новую эпоху международных отношениях и выступили против расширения НАТО.
- Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал требования России и Китая по поводу нерасширения НАТО на восток неуважением к выбору независимых наций.
- В преддверии встречи президентов РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина США предостерегли Китай не помогать России избежать возможных санкций в случае ее нового вторжения в Украину.
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