Об этом в эфире Еспресо рассказал президент Всеукраинской авиационной ассоциации "АОПА-Украина" и украинский авиатор Геннадий Хазан.

"Небо Украины шаг за шагом закрывается для всех, кто пытается прорваться. Ясно, что 100% плотности ни одно средство не может обеспечить, но россияне боятся, потому что теряют огромное количество очень дорогой авиатехники", - отметил он.

Хазан считает, что они не в состоянии ее восстановить за 1-2 месяца.

"Они могут восстановить некоторое количество самолетов, исключительно за счет тех, с которыми проводят ремонты. Изготовить новые - времени и денег нет", - добавил авиатор.

Он также отметил, что количество самолетов в военной авиации Беларуси очень ограничено.

"Их можно на пальцах двух рук пересчитать. А это значит, что если они примут самоубийственную миссию пересечь границу с Украиной, я думаю, что через 2-3 дня государственная авиация Беларуси просто перестанет существовать", - подытожил Хазан.