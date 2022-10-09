Россия не может производить новые самолеты, а белорусская авиация закончится в Украине за три дня, - украинский авиатор Хазан
В случае наступления белорусской армии на территорию Украины через 2-3 дня их военная авиация перестанет существовать, она очень ограничена
Об этом в эфире Еспресо рассказал президент Всеукраинской авиационной ассоциации "АОПА-Украина" и украинский авиатор Геннадий Хазан.
"Небо Украины шаг за шагом закрывается для всех, кто пытается прорваться. Ясно, что 100% плотности ни одно средство не может обеспечить, но россияне боятся, потому что теряют огромное количество очень дорогой авиатехники", - отметил он.
Хазан считает, что они не в состоянии ее восстановить за 1-2 месяца.
"Они могут восстановить некоторое количество самолетов, исключительно за счет тех, с которыми проводят ремонты. Изготовить новые - времени и денег нет", - добавил авиатор.
Он также отметил, что количество самолетов в военной авиации Беларуси очень ограничено.
"Их можно на пальцах двух рук пересчитать. А это значит, что если они примут самоубийственную миссию пересечь границу с Украиной, я думаю, что через 2-3 дня государственная авиация Беларуси просто перестанет существовать", - подытожил Хазан.
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