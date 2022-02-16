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Главная война с Россией Россия не может подчинить себе Украину, ведь ее граждане чрезвычайно стойкая нация, - экс-нардеп Ильенко
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Россия не может подчинить себе Украину, ведь ее граждане чрезвычайно стойкая нация, - экс-нардеп Ильенко

16 февраля, 2022 среда
20:26
война с Россией

Экс-нардеп Андрей Ильенко считает, что российская угроза не исчезнет с отводом войск от границ

Об этом он заявил в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Начиная с самого начала войны в 2014 году, Россия не может выполнить задачу, которую она ставит перед собой – тем или иным способом подчинить себе Украину. Этого не произошло в 2014 году, это не происходит и сейчас. То, что украинцы выдержали беспрецедентное давление информационное, вызванное новыми агрессивными действиями России, это говорит о том, что украинцы чрезвычайно стойкая нация", - сказал Ильенко.

Он добавил, что до сих пор российская пропаганда пытается показать, что якобы Украина – это искусственное государство и его никто не будет защищать.

"Они до сих пор, несмотря на то, что в 2014 году сильно обломалась вся эта историей "Новороссией", они до сих пор считают, что их кто-то там до сих пор в Харькове или Одессе кто-то сильно ждет, хотя очевидно, что это совсем не так. Все это говорит, что украинцы готовы, уверены в себе. Да, конечно, тревожно, вся эта ситуация не добавляет в плане экономики - инвестиционной привлекательности. Не мы выбирали этот путь, нам просто надо понимать, что если даже сейчас Россия вернет войска в казармы и эта вся история сейчас пойдет на убыль - все равно эта угроза не исчезает", - подытожил он.

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Содержательно с Кристиной Яцкив
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