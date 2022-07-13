Россия не может перевести свое количественное преимущество в успех на линии фронта в Донбассе, - боец легиона Свободы Назаренко
Силы обороны Украины на востоке строят оборону, чтобы ограничить возможности продвигаться россияне
Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал боец легиона Свободы Владимир Назаренко.
"Стабильно очень напряженная ситуация – Изюмское направление, Харьков. Враг пытается давить, мы сконцентрировали нашу оборону таким образом, чтобы ограничить возможность врага продвигаться. С начала войны приоритет украинской обороны – сохранение личного состава, человеческих жизней и максимальное уничтожение огневых средств и пехоты врага" , – сказал он.
По словам Назаренко, оборона динамична.
"Она не должна быть постоянна, хотя мы закапываемся, мы держимся, обороняем, но кроме того, это означает, что есть рейдовые атаки, контратаки, уничтожение группировок, для того чтобы враг не мог сконцентрировать серьезных сил для прорыва. Серьезные силы врагу не преуспевающих, он не может свое количество перевести в серьезное преимущество, которое бы дало ему существенные успехи по линии фронта", - подытожил боец.
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