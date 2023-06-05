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Аналитика

Россия не может контролировать свою границу. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
5 июня, 2023 понедельник
00:25
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Россия не способна контролировать свою границу, есть информация о боевых действиях вплоть до Шебекино Белгородской области

Будущее контрнаступление Украины

Широкомасштабное наступление, к которому готовятся ВСУ и новые части НГУ, не будет тихим. Мы его услышим и увидим. Но пока Минобороны распространило видео с нашими военными и красноречивым намеком на то, что нужно сохранять тишину перед предстоящим контрнаступлением. Сказали, что анонсов не будет. Но и без них на фронте горячо. Сырский сказал, что 92-я бригада отразила атаку РФ на Сватовском направлении, контратаковала и продвинулась на несколько сотен метров. В пабликах упоминают действия украинских бронегрупп в Запорожье, в частности между Ровнопилем и Новотаревкой. Ждем подробностей. Также продвигается РДК, который сегодня вел боевые действия в 30 км от Белгорода, в Новой Талажанке. Есть информация о боевых действиях вплоть до обстреливающего РФ Шебекино. Есть данные, что РДК и "Свобода России" в окрестностях Шебекино ведет боевые действия. РФ не может контролировать свою границу, и это хорошо.

Относительно освобождения нашей земли от оккупантов, Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal, что Украина готова начать долгожданное контрнаступление. Он сказал, что все может пойти разными путями, но мы готовы освободить нашу землю. США утверждают, что сделали все возможное для подготовки к контрнаступлению. Инициатива у нашего Генштаба. У нашего руководства есть преимущество выбирать время и место для ударов по противнику. Враг также пытался сместить оборону. Он сейчас закрепляется на определенных рубежах и готовится сдерживать наше контрнаступление так, как может. Нашим воинам нужны оружие, обучение, мастерство, мужество, которое более 10 месяцев демонстрировали защитники Бахмута. Россия так и не захватила полностью нашу крепость.

Ситуация на Бахмутском направлении

В разговоре со мной cолдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк отметил, что было серьезное продвижение ВСУ на южных и западных окрестностях Бахмута в сторону Клищиевки по разным направлениям. Потом – период дождей, грозы, когда окопы залило водой, и продвижение остановилось. Сейчас украинцы снова получат хорошие новости из этой местности. Вагнеровцев заменили регулярные войска РФ или ЧВК, подчиненные Минобороны России. У них нет такого рвения, их не гонят под угрозой расстрела в бой. Когда ВСУ заняли их позиции, они делали слабые попытки их вернуть. Враг пытался авиацией и артиллерией останавливать ВСУ, интенсивность остается большой, хотя активность артиллерии существенно снизилась. Далее следует продвижение украинских войск по флангам. В самом городе РФ не может закрепиться, потому что ВСУ контролируют господствующие высоты, то есть ситуация у врага не лучше. Уничтожив Бахмут, истощив свои силы, россиянам очень тяжело удерживать местность. Приятно, что почти за год пребывания в Донецкой области ВСУ стали двигаться вперед. Мы постоянно меняем позиции. Город находится под нашим огневым контролем. Любое продвижение фиксирует украинская разведка. Сразу врагу прилетает. Он даже не пытается выдвинуться на окраины, выбить ВСУ из района "самолет" и Садов. Пригожин – лжец. ВСУ как держали, так и держат позиции. После потери Соледара РФ контролирует трассу на Лисичанск, имеет открытую трассу на Дебальцево, главной трассой поставки врага является трасса на временно оккупированный Майорск. Если ВСУ продвинутся за Клещиевку, выйдут в район Опытного, обрежут поставки с юга и если вернут трассу из Славянска на Бахмут, Северск, обрежут РФ с севера, тогда окружение Бахмута станет более реальным. Сейчас это длинная перспектива. Хотя продвижение происходит, это бои, утраты. Враг активно огрызается. Мы полученные позиции удержим, и врагу очень мало удалось продвинуться. Приятно, что наша артиллерия, минометка стали работать больше. Количественного преимущества пока нет, но качественное есть. Лучшие разведданные, наведение на цели, более прицельное оружие, но враг бьет по квадратам, в последние дни использует очень много реактивной артиллерии, "градов". Нет такого дня, чтобы на позиции ВСУ не прилетала российская авиация. У врага еще достаточно артиллерийских средств. Это не такое колоссальное преимущество, как было прошлым летом под Лисичанском, Северодонецком или Попасной, но еще количественно враг его имеет. О том, что защитники Бахмута выполнили свою миссию на 100%, будем говорить, когда полностью вернем контроль над руинами города, выбьем армию РФ, когда она будет нести большие потери и убегать под угрозой окружения. Мы перемололи многих россиян, остановили наступление и сейчас наступаем. Враг обороняется и на флангах испытывает огромные проблемы. Неизвестно, как он будет с этим бороться. Первый тайм – мы потеряли территорию, сохранили армию и уничтожили живую силу РФ. Во втором мы, сохранив нашу армию, должны до конца добить ВС России и вернуть территорию. Тогда он будет за нами.

Положение на участке Сватово - Кременная - Купянск

Полковник запаса, эксперт центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк рассказал, что там действуют войска группировки "Запад", состоящей из около 50 тыс. военных, до 400 танков, 350 бронемашин, 540 орудий и реактивных систем. Есть даже ракетная бригада. В общей сложности группировка содержит три бригады, 10 полков, 11 полков территориальных войск, восьми батальонов. В резерве три полка территориальных войск. В состав группировки входит группировка прикрытия границы, развернутая в Брянской, Курской и Белгородской областях. Около 23 тыс. россиян обороняют границу, хотя формально принадлежат к "Западу". Вся активность – попытка РФ свернуть оборону, продвигаясь вдоль Оскола с севера на юг, на участке между Купянском и Двуречным, чтобы лишить ВСУ удобного плацдарма для дальнейших действий в направлении Сватово – Старобельск и рубежа для наступления в направлении Нижней Дуванки и Сватового. Это попытки РФ улучшить тактическое положение. За неимением стратегических резервов, скованных ожиданием украинского контрнаступления, ближайший месяц широкомасштабных действий и контрнаступления в районе Купянска ждать не стоит.

Резервы врага

Первая танковая армия РФ не является резервом и активно участвует в боевых действиях. В общем, она самая большая в Европе. Хотя мы приложили усилия под Сумами, Донецком, Харькове, Изюме и подправили им корону. Из этой армии 4-я танковая дивизия действует в районе Сватового, один из полков 47-й дивизии – в районе Кисилевки. Где все остальные полки, есть вопросы. В районе Первомая, Орлянки, Николаева воюет 2-я мотострелковая дивизия, а 270-я мотострелковая бригада - в Новоселовке. Пять батальонов 1-й танковой армии входят в состав группировки прикрытия границы и находятся в Брянской, Белгородской областях. В районе Шебекино и Талижанки воюют два батальона РДК. Первая танковая армия - первый эшелон, испытывающий украинское гостеприимство из всего имеющегося оружия.

Важность рейдов по Белгородской области

Вдоль границы РФ развернула логистические хабы для пополнения бригад материально-техническими средствами, оружием, личным составом. Шебекино, Уразово – ППД российских воинских частей. Поход "Легиона России" и РДК на этих местах разрушает враждебную логистику, восстановление боеспособности. В преддверии контрнаступления такие действия серьезно путают карты РФ, ведь проблема, куда опрокидывать резервы и от кого отбиваться прежде всего, надо угадать.

Признаки начала украинского наступления

Вспомним операцию по освобождению Изюма и Харьковщины. В первые 48 часов прорвали первую линию обороны и разрушили межпозиционное пространство противника. Если мы за первые трое-четверо суток сможем разрушить оборону РФ, дальнейшие действия сведутся к "догнать убегающих".

Создание новых ВСУ

Нам следует иметь больше средств огневого поражения, ведь есть неадекватный сосед с огромными мобилизационными ресурсами. Административно-территориальное деление на четыре оперативных и воздушных командования очень правильно, очень жизнеспособно и эффективно. Не совсем понятна роль командования ОС, которое должно было управлять всеми операциями, а руководит украинским приграничьем на севере. Следует определить распределение задач. Нам очень мало одной бомбардировочной и одной штурмовой бригад Воздушных сил. Надеемся, что союзники помогут с этим. Мы сделали много правильных шагов по развитию единой системы ПВО и противоракетной обороны, но нужно это систематизировать и довести до стандартов партнеров, чтобы они были взаимосовместимы. На морском направлении мы определились, что защита только в морской зоне не требует многих кораблей, поэтому нужно развивать беспилотный, ударный компоненты. И пора домой Азовскому морю.

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