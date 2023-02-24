Россия не может изгнать работников ЗАЭС, отказывающихся от контракта с Росатомом, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне так и не смогли заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Да, оккупанты требуют от работников станции заключать контракт с Росатомом, но большинство отказывается работать на врага. Изгнать этих людей россияне не могут, ведь у них нет свободных специалистов в этой области", – пишут в Центре.