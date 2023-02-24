Россия не может изгнать работников ЗАЭС, отказывающихся от контракта с Росатомом, - Центр нацсопротивления
У российских оккупантов нет возможности отказаться от работников ЗАЭС, которые не хотят подписывать контракты с Росатомом
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне так и не смогли заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Да, оккупанты требуют от работников станции заключать контракт с Росатомом, но большинство отказывается работать на врага. Изгнать этих людей россияне не могут, ведь у них нет свободных специалистов в этой области", – пишут в Центре.
- Россия намеренно блокирует ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированной Запорожской АЭС.
- 20 февраля россияне разместили в бомбоубежищах Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, там они ожидают переброски на Донецкий участок фронта.
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