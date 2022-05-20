Россия не может использовать ядерное оружие, у них нет технической возможности это сделать, — генерал-майор запаса СБУ Ягун
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун убежден, что РФ просто запугивает мир использованием ядерного оружия, однако на деле у врага недостаточно ресурсов, единственное что он может сделать – "взорвать это оружие в своих шахтах"
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На самом деле россияне не могут этого сделать, у них технически нет возможности использовать ядерное оружие. Об этом уже заявляют наши партнеры, и знают уже сами россияне. Когда пришли разведданные о ядерном оружии РФ, четко стало понятно: они не способны использовать это оружие в том объеме, в котором хотят. Оккупанты могут разве что взорвать его в своих шахтах", - подчеркнул Ягун.
Также генерал-майор добавил, что возможности "мирных" соглашений с РФ, пока украинские территории находятся под временной оккупацией России, не может быть ни в коем случае.
"Это российский нарратив. Однозначно этого не будет. Это уже и подтвердил премьер-министр Великобритании, и руководство Штатов и даже канцлер ФРГ Шольц", – сказал Ягун.
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Если Путин прикажет ударить ядерным оружием, его могут убрать свои же генералы. Журналист-расследователь Христо Грозев считает, что в случае принятия Владимиром Путиным решения по применению российского ядерного арсенала его могут ожидать нежелательные последствия. Ведь выполнение решения о нанесении ядерного удара требует согласия пяти представителей военно-политического руководства РФ.
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