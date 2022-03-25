Россия не контролирует Херсон полностью, – Пентагон
Российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном, первым крупным украинским городом, который войскам Владимира Путина удалось захватить
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, информирует Еспресо.TV .
"Украинские силы сейчас ведут ожесточенные бои в Херсоне и отбрасывают там российские завоевания, снова превращая стратегически важный портовый город в "спорную территорию", – сказал чиновник журналистам во время брифинга.
Это противоречит обнародованному в пятницу заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба российских военных генерал-майора Сергея Рудского, утверждавшего, что Херсонская область "под полным контролем".
Украинцы в Херсоне и украинские чиновники также подвергли сомнению оценку Пентагона, заявив, что город, похоже, остается крепко в руках России, хотя украинские силы воюют по всей Херсонской области.
"Любой успех Украины в возвращении Херсона был бы огромным ударом для военных усилий г-на Путина, что усложнит для России выполнение любых планов по захвату контроля над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы... Потеря Херсона также поставит под угрозу российские войска, воюющие в соседнем Николаеве", - сказал представитель Пентагона.
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