Россия не хочет мира и не готова к переговорам, - Зеленский на встрече с Макроном, Шольцем, Драги и Иоганнис
Зеленский рассказал, что Украина не может начать мирные переговоры из-за нежелания РФ вести диалог
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Макроном, Шольцем, Драги и Иоганнис.
"Единственной преградой к миру является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира. Россия не хочет мира, она ничего не хочет кроме войны", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что сейчас главная цель руководства РФ – сломать Украину и ЕС. Поэтому начать переговоры сейчас невозможно.
"Я не уверен, что сегодня есть возможность, что президент России что-то слышит. Я не уверен, что сегодня есть лидеры в мире, которые в одиночку могут заставить Россию прекратить войну. Но на нее можно повлиять коллективными усилиями", - заявил президент.
- Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.
- Эмманюэль Макрон вместе с Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Иоганнисом посетили Ирпень в рамках визита в Украину.
- Около 15.00 мы сообщали, что в Киеве началась встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.
- 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.
- Европейские лидеры посетили Ирпень в рамках визита в Украину.
- Эмманюэль Макрон сказал во время визита, что они прибыли, чтобы показать свое восхищение мужеством украинского народа.
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