Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Макроном, Шольцем, Драги и Иоганнис.

"Единственной преградой к миру является неготовность Российской Федерации к реальным действиям, к реальным переговорам, направленным на восстановление мира. Россия не хочет мира, она ничего не хочет кроме войны", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что сейчас главная цель руководства РФ – сломать Украину и ЕС. Поэтому начать переговоры сейчас невозможно.

"Я не уверен, что сегодня есть возможность, что президент России что-то слышит. Я не уверен, что сегодня есть лидеры в мире, которые в одиночку могут заставить Россию прекратить войну. Но на нее можно повлиять коллективными усилиями", - заявил президент.