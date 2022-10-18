Россия не использует "шахиды" на поле боя, их запускают только на мирные города нашей страны, - командир подразделения "Азов" Кудряшов
Командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов отметил, что иранские дроны Россия использует только против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, а не на поле боя
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Что касается шахидов на полю боя, то на сегодняшний день враг не использует эти летательные средства для поражения цели на фронте. Как правило, как показывает практика, именно иранские дроны используются для поражения гражданской и энергетической инфраструктуры, ну и вообще просто россияне их спускают на мирные города нашей страны", - сказал Родион Кудряшов.
- 16 октября Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.
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