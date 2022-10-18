Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Что касается шахидов на полю боя, то на сегодняшний день враг не использует эти летательные средства для поражения цели на фронте. Как правило, как показывает практика, именно иранские дроны используются для поражения гражданской и энергетической инфраструктуры, ну и вообще просто россияне их спускают на мирные города нашей страны", - сказал Родион Кудряшов.

16 октября Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

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