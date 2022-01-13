Россия не исключает размещения военных на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом

Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью телеканалу RTVi, сообщает Интерфакс.



"Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать", – заявил Рябков в ответ на вопрос о возможности размещения военных РФ на Кубе и в Венесуэле.



По его словам, все зависит от действий США.



"Президент России многократно высказывался, в том числе, и по этой теме: какие могут быть меры, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного давления на нас", - сказал представитель российского МИДа.



"Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться", – добавил он.

Напомним, 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

В Минобороны России заявили, что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.

Кремль пригрозил разорвать отношения с США в случае введения санкций против Владимира Путина.