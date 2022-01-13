Россия не исключает размещения военных на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом
В МИД РФ допускают возможность размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом по "гарантиям безопасности"
Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью телеканалу RTVi, сообщает Интерфакс.
"Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать", – заявил Рябков в ответ на вопрос о возможности размещения военных РФ на Кубе и в Венесуэле.
По его словам, все зависит от действий США.
"Президент России многократно высказывался, в том числе, и по этой теме: какие могут быть меры, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного давления на нас", - сказал представитель российского МИДа.
"Мы не хотим этого, дипломаты должны договориться", – добавил он.
- Напомним, 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".
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