Россия не имеет возможности полноценно восстановить боеспособность своих подразделений, - украинская разведка
Оккупанты вынуждены поставлять в подразделения, понесшие невосполнимые потери, технику и вооружение 50-60 лет производства
Об этом сообщает Главное управление разведки.
Из-за введенных экономических санкций в России возникает проблема с функционированием военно-промышленного комплекса.
Утрата значительной доли военно-технического потенциала заставила поставлять в российские подразделения технику и вооружение, которые были произведены 60 лет назад.
Россияне не в состоянии доставить всю технику из складов долгосрочного хранения в места дислокации своих подразделений, однако докладывают командованию о полной укомплектованности.
- Напомним, россиянин в перехваченном СБУ разговоре жалуется, что их используют как "пушечное мясо". Кроме того, россиянин добавил, что их бригада снова "опозорилась".
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