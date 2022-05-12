Россия не имеет возможности полноценно восстановить боеспособность своих подразделений, - украинская разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки.



Из-за введенных экономических санкций в России возникает проблема с функционированием военно-промышленного комплекса.



Утрата значительной доли военно-технического потенциала заставила поставлять в российские подразделения технику и вооружение, которые были произведены 60 лет назад.



Россияне не в состоянии доставить всю технику из складов долгосрочного хранения в места дислокации своих подразделений, однако докладывают командованию о полной укомплектованности.

Напомним, россиянин в перехваченном СБУ разговоре жалуется, что их используют как "пушечное мясо". Кроме того, россиянин добавил, что их бригада снова "опозорилась".

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