Об этом он сообщил в эфире телемарафона, пишет "Радио Свобода".

"Эти террористы не могут нас преодолеть военным путем. У них есть большая задача на сегодняшний день попытаться с мая по октябрь дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Для нас это очень опасно с учетом наличия, к сожалению, на нашей территории (агентов). СБУ почти каждый день отчитывается о коллаборантах, предателях, которых они находят", – сказал Данилов.

По его словам, к примеру, в последние две-три недели активизировался политический процесс внутри страны.

"Кто-то придумал себе, что будут выборы в октябре. Я вообще не понимаю, как выборы могут проходить во время войны. Кто-то бросил эту ситуацию - и некоторые деятели, которые в прошлом имели бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и пытаются расшатать страну. Я хотел бы обратиться к ним с простой просьбой: "Опомнитесь!" Имейте в виду, что война не закончится, пока мы не освободим все наши территории.Потом будете заниматься политикой, популизмом. А теперь нужно в единой системе координат, бок о-о- плеч работать на страну", - добавил Данилов.