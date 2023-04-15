Россия не имеет успеха на поле боя, поэтому попытается дестабилизировать ситуацию в Украине, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил о возможных попытках России дестабилизировать ситуацию в Украине
Об этом он сообщил в эфире телемарафона, пишет "Радио Свобода".
"Эти террористы не могут нас преодолеть военным путем. У них есть большая задача на сегодняшний день попытаться с мая по октябрь дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Для нас это очень опасно с учетом наличия, к сожалению, на нашей территории (агентов). СБУ почти каждый день отчитывается о коллаборантах, предателях, которых они находят", – сказал Данилов.
По его словам, к примеру, в последние две-три недели активизировался политический процесс внутри страны.
"Кто-то придумал себе, что будут выборы в октябре. Я вообще не понимаю, как выборы могут проходить во время войны. Кто-то бросил эту ситуацию - и некоторые деятели, которые в прошлом имели бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и пытаются расшатать страну. Я хотел бы обратиться к ним с простой просьбой: "Опомнитесь!" Имейте в виду, что война не закончится, пока мы не освободим все наши территории.Потом будете заниматься политикой, популизмом. А теперь нужно в единой системе координат, бок о-о- плеч работать на страну", - добавил Данилов.
- Накануне Данилов сообщил , что у ВСУ есть несколько вариантов развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, оцениваемых каждый день – решение будет принято в последний момент.
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