Россия не имеет права диктовать Украине и Грузии выбор относительно вступления в альянс, - генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия не имеет права диктовать Украине и Грузии выбор о вступлении в НАТО
Об этом он заявил 15 декабря на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе.
"Грузия и Украина имеют право в качестве суверенных государств выбирать себе союзников. Россия не имеет права диктовать им этот выбор", - подчеркнул генсек НАТО.
Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать Грузии и Украине политическую и практическую помощь.
Он также добавил, что "НАТО продолжит проводить совместные учения с Грузией, оказывать поддержку на море, вести обмен информацией и поддерживать процесс реформ".
- Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- В МИД Грузии назвали неприемлемым заявление России о недопустимости расширения НАТО на восток.
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