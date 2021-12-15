Россия не имеет права диктовать Украине и Грузии выбор относительно вступления в альянс, - генсек НАТО

Об этом он заявил 15 декабря на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили в Брюсселе.



"Грузия и Украина имеют право в качестве суверенных государств выбирать себе союзников. Россия не имеет права диктовать им этот выбор", - подчеркнул генсек НАТО.



Столтенберг заявил, что НАТО продолжит оказывать Грузии и Украине политическую и практическую помощь.



Он также добавил, что "НАТО продолжит проводить совместные учения с Грузией, оказывать поддержку на море, вести обмен информацией и поддерживать процесс реформ".

Напомним, президент РФ Владимир Путин требует юридических гарантий, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.

Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.

В МИД Грузии назвали неприемлемым заявление России о недопустимости расширения НАТО на восток.