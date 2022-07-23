"Россия не имеет права быть членом ЮНЕСКО": в результате удара по Одессе поврежден художественный музей
В результате ракетного удара российских войск по Одессе повреждено здание Одесского художественного музея
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Этим ударом россия поставила под угрозу исторический центр Одессы, включенный в Предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО. Взрывная волна повредила окна в здании Одесского художественного музея", - сказал Ткаченко.
По словам министра, в скором времени Украина подаст ЮНЕСКО обновленную версию номинационного досье. Это заявка на включение объекта культурного наследия, который может иметь выдающуюся универсальную ценность. В документе указана буферная зона к объектам Всемирного наследия. Ткаченко добавил, что морской порт расположен вплотную к ключевым объектам культурного наследия Одессы.
"Я еще раз призываю ЮНЕСКО и международное сообщество сделать все, чтобы остановить удары России по мирным городам Украины и уничтожение культурного и природного наследия. Россия не имеет права быть членом ЮНЕСКО, а тем более председательствовать в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО", - добавил он.
- В субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. В результате обстрела горел морской порт.
- Президент Владимир Зеленский во время встречи проинформировал конгрессменов США о российских ударах по Украине, в частности по территории Одесского порта. Он подчеркнул, что это произошло менее чем через сутки после договоренностей в Стамбуле.
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