Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Этим ударом россия поставила под угрозу исторический центр Одессы, включенный в Предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО. Взрывная волна повредила окна в здании Одесского художественного музея", - сказал Ткаченко.

По словам министра, в скором времени Украина подаст ЮНЕСКО обновленную версию номинационного досье. Это заявка на включение объекта культурного наследия, который может иметь выдающуюся универсальную ценность. В документе указана буферная зона к объектам Всемирного наследия. Ткаченко добавил, что морской порт расположен вплотную к ключевым объектам культурного наследия Одессы.

"Я еще раз призываю ЮНЕСКО и международное сообщество сделать все, чтобы остановить удары России по мирным городам Украины и уничтожение культурного и природного наследия. Россия не имеет права быть членом ЮНЕСКО, а тем более председательствовать в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО", - добавил он.

В субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. В результате обстрела горел морской порт.

Президент Владимир Зеленский во время встречи проинформировал конгрессменов США о российских ударах по Украине, в частности по территории Одесского порта. Он подчеркнул, что это произошло менее чем через сутки после договоренностей в Стамбуле.

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