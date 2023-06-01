Россия не имеет достаточных сил на территории Беларуси для вторжения в Украину, - представитель Госпогранслужбы
Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, отметил, что сейчас незначительное количество российских военных задействовано в подготовке к обучению на белорусских полигонах
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Представитель Государственной пограничной службы Украины рассказал о текущей ситуации на границе Украины с Беларусью.
"На этом направлении, к счастью, ситуация полностью контролируема. Россия в настоящее время не имеет достаточных сил на территории Беларуси для того, чтобы совершить вторжение в Украину. Количество российских военных там достаточно незначительно в отличие от того, что было еще несколько месяцев назад. Ранее мы могли фиксировать 10-12 тыс. военнослужащих армии РФ в Беларуси. Но все они как тогда, так и сейчас задействованы в подготовке к обучению на белорусских полигонах", - сказал представитель Госпогранслужбы.
Андрей Демченко подчеркнул, что Белоруссия продолжает поддерживать Россию в этой кровавой войне против Украины.
"Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому планомерно продолжаем укреплять нашу линию государственной границы и пограничья, чтобы все составляющие Сил обороны имели возможность отразить любую атаку. В то же время видим, что Беларусь пытается провоцировать Украину, однако мы на это не ведемся, а даем им понимать, что они поддерживают агрессора и воткнули нож в спину украинцам 24 февраля 2022, открыв границу российской армии", - добавил Демченко.
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