Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Представитель Государственной пограничной службы Украины рассказал о текущей ситуации на границе Украины с Беларусью.

"На этом направлении, к счастью, ситуация полностью контролируема. Россия в настоящее время не имеет достаточных сил на территории Беларуси для того, чтобы совершить вторжение в Украину. Количество российских военных там достаточно незначительно в отличие от того, что было еще несколько месяцев назад. Ранее мы могли фиксировать 10-12 тыс. военнослужащих армии РФ в Беларуси. Но все они как тогда, так и сейчас задействованы в подготовке к обучению на белорусских полигонах", - сказал представитель Госпогранслужбы.

Андрей Демченко подчеркнул, что Белоруссия продолжает поддерживать Россию в этой кровавой войне против Украины.

"Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому планомерно продолжаем укреплять нашу линию государственной границы и пограничья, чтобы все составляющие Сил обороны имели возможность отразить любую атаку. В то же время видим, что Беларусь пытается провоцировать Украину, однако мы на это не ведемся, а даем им понимать, что они поддерживают агрессора и воткнули нож в спину украинцам 24 февраля 2022, открыв границу российской армии", - добавил Демченко.