Россия не готова к изнурительной войне, - военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что в России заканчиваются ресурсы для ведения войны против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Кремль вложил очень большие ресурсы, чтобы убедить мир в том, что Россия готова к длительной войне и имеет достаточный запас прочности для этого. Однако реальность совсем другая. Именно Россия не готова к изнурительной войне против Украины. Они вітаскивают уже последние резервы для того, чтобы попытаться изменить ситуацию в ближайшие два месяца, поскольку дальше пространство для маневров для России будет ограничено", - пояснил Киричевский.
Эксперт отметил, что из-за обрушения российского рубля Кремлю труднее проводить оборонные закупки.
"Сейчас истории о том, что они там будут менять что-то на нефть уже не сработают. Они уже проваливают оборонные закупки из-за обвала рубля. Поскольку россияне начали обстреливать Харьков ракетами С-300, это означает, что ресурсы в России иссякают", - добавил. он.
- 27 июля российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова из комплексов С-300.
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