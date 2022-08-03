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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия не готова к изнурительной войне, - военный эксперт Киричевский
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Россия не готова к изнурительной войне, - военный эксперт Киричевский

3 августа, 2022 среда
18:29
война с Россией

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что в России заканчиваются ресурсы для ведения войны против Украины

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Кремль вложил очень большие ресурсы, чтобы убедить мир в том, что Россия готова к длительной войне и имеет достаточный запас прочности для этого. Однако реальность совсем другая. Именно Россия не готова к изнурительной войне против Украины. Они вітаскивают уже последние резервы для того, чтобы попытаться изменить ситуацию в ближайшие два месяца, поскольку дальше пространство для маневров для России будет ограничено", - пояснил Киричевский.


Эксперт отметил, что из-за обрушения российского рубля Кремлю труднее проводить оборонные закупки.

"Сейчас истории о том, что они там будут менять что-то на нефть уже не сработают. Они уже проваливают оборонные закупки из-за обвала рубля. Поскольку россияне начали обстреливать Харьков ракетами С-300, это означает, что ресурсы в России иссякают", - добавил. он.

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