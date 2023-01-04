Россия не готова к добросовестным переговорам, - Белый дом

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан Пьер, цитирует Укринформ .

"Трудно серьезно воспринимать идею, что Россия готова к ведению добросовестной дипломатии", – сказала она.

Жан Пьер подчеркнула, что сейчас российская сторона только усугубляет агрессию против Украины. Так, Россия не планирует прекращать аннексии украинских территорий и менять нынешнюю ситуацию. Это, по мнению представительницы администрации президента США, не является основанием для настоящей дипломатии.

Представительница Белого дома напомнила, что Америка выступает за справедливый мир. Это ранее подтвердил президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Когда мы говорим о справедливом мире, это должно охватывать принципы ООН по суверенитету и территориальной целостности", - сказала Жан Пьер.

Она также отметила, что задача США сейчас - продолжать поддерживать Украину на поле боя. Это необходимо, "чтобы они были в лучшем положении для переговоров", когда придет время.

3 января стало известно, что в государственном департаменте Соединенных Штатов убеждены , что Конгресс нового созыва сохранит двухпартийную поддержку Украины.