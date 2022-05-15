Россия не достигла значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения, - британская разведка
В нынешних условиях вряд ли Россия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Вероятно, Россия потеряла треть сухопутных боевых сил.
С начала полномасштабного вторжения не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр россиян.
Российские БПЛА имеют важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, но они были уязвимы для украинских противовоздушных средств.
В русских вооруженных силах все больше снижается боевой дух и боеспособность.
В Министерстве заявляют, что в нынешних условиях вряд ли Россия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней.
- Напомним, моральное состояние российских оккупантов подавлено. Русский в перехваченном СБУ разговоре жалуется, что они используются как " пушечное мясо ". Кроме того, россиянин добавил, что их бригада снова "опозорилась".
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