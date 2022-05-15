Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.



Вероятно, Россия потеряла треть сухопутных боевых сил.



С начала полномасштабного вторжения не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр россиян.



Российские БПЛА имеют важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, но они были уязвимы для украинских противовоздушных средств.



В русских вооруженных силах все больше снижается боевой дух и боеспособность.



В Министерстве заявляют, что в нынешних условиях вряд ли Россия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней.

Напомним, моральное состояние российских оккупантов подавлено. Русский в перехваченном СБУ разговоре жалуется, что они используются как " пушечное мясо ". Кроме того, россиянин добавил, что их бригада снова "опозорилась".

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