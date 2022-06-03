Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей за 100 дней полномасштабной войны, - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что россиянам не удалось достичь своих первоначальных целей – захватить Киев и центры власти Украины. Благодаря устойчивому сопротивлению украинцев и неспособности россиян обезопасить себя на аэродроме в Гостомеле в первые 24 часа, наступательную операцию России удалось отразить.

После провала первоначального плана, из-за ошибочных предположений при планировании и плохого тактического выполнения, РФ адаптировала свой оперативный план и сфокусировала внимание на Донбассе.

Россия сейчас добивается тактического успеха на Донбассе, российские войска создали и сохранили импульс и сейчас, похоже, владеют инициативой над украинским сопротивлением. Войска РФ контролируют более 90% Луганской области и, вероятно, установят полный контроль в ближайшие две недели, считают в минобороны Великобритании.

Эти недавние тактические успехи России стали возможны благодаря значительным потерям ресурсов и из-за концентрации сил и огня на одной части общей кампании.

Вместе с тем, Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях и вынуждена была перейти к обороне.

По сравнению с первоначальным планом россиян, ни одна из их стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы Россия добилась хоть какого-то успеха, ей понадобятся постоянные крупные инвестиции человеческой силы и оснащения, и, вероятно, это потребует еще значительного времени.

Напомним, Служба безопасности Украины получила переписку российских захватчиков, из которой следует, что из-за проблем с обеспечением оккупанты снова начали есть собак.

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