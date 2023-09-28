Россия не должна вернуться в Совет ООН по правам человека, пока не понесет ответственность за все преступления, - МИД
Представитель украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что Россия не должна получить права вернуться в Совет ООН по правам человека, пока не понесет ответственность за все преступления
Об этом он написал в Facebook.
Николенко подчеркнул, что пытаясь вернуться в Совет ООН по правам человека, РФ пытается доказать, что может "продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".
"РФ продвигает свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека. Напомню, что в прошлом году она была лишена права членства в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Таким шагом Россия пытается доказать, что она может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности", - пишет спикер.
Он также подчеркнул, что место российских военных преступников – на трибунале.
"Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на рядах трибунала, а не в Совете ООН по правам человека", - говорится в заявлении .
- Российские дипломаты пытаются добиться того, чтобы РФ снова приняли в Совет ООН по правам человека на трехлетний срок. Но в Госдепе США считают, что представительство России в органе не согласовывается с ее действиями в Украине.
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