Россия не должна вернуться в Совет ООН по правам человека, пока не понесет ответственность за все преступления, - МИД

Об этом он написал в Facebook.

Николенко подчеркнул, что пытаясь вернуться в Совет ООН по правам человека, РФ пытается доказать, что может "продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".

"РФ продвигает свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека. Напомню, что в прошлом году она была лишена права членства в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. Таким шагом Россия пытается доказать, что она может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности", - пишет спикер.

Он также подчеркнул, что место российских военных преступников – на трибунале.

"Позиция Украины четкая: Россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на рядах трибунала, а не в Совете ООН по правам человека", - говорится в заявлении .