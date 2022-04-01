Россия не должна надеяться на победу в Украине, - глава МИД Франции

Об этом глава МИД Франции заявил во время разговора с журналистами в Таллине, сообщает CNN .



"Россия не должна надеяться на победу в Украине. Ставки для нас стратегичны", - подчеркнул Ле Дриан.



Министр призвал усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.



"У нас очень четкая цель: ни от чего не отступать и активизировать наши усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и реальных переговоров", - подчеркнул Ле Дриан.



Министр отметил, что Франция хочет показать партнерам "на каждом континенте", что "поскольку российская война в Украине является отрицанием принципов и обязательств, защищающих нас всех, то это дело каждого".



Он также предостерег от доверия к обещаниям сокращения боевых действий, сказав, что Россию можно судить только за поступки, которых пока нет.



В интервью CNN Ле Дриан сказал, что в том, что обсуждалось на переговорах в Стамбуле, нет ничего нового и "нет прорыва". Он добавил, что проблемы остаются те же и Путин "все еще хочет навязать Украине свой диктат".

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