Россия не должна надеяться на победу в Украине, - глава МИД Франции
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Путин не должен рассчитывать на победу, и призвал усилить поддержку Украины
Об этом глава МИД Франции заявил во время разговора с журналистами в Таллине, сообщает CNN .
"Россия не должна надеяться на победу в Украине. Ставки для нас стратегичны", - подчеркнул Ле Дриан.
Министр призвал усилить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.
"У нас очень четкая цель: ни от чего не отступать и активизировать наши усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и реальных переговоров", - подчеркнул Ле Дриан.
Министр отметил, что Франция хочет показать партнерам "на каждом континенте", что "поскольку российская война в Украине является отрицанием принципов и обязательств, защищающих нас всех, то это дело каждого".
Он также предостерег от доверия к обещаниям сокращения боевых действий, сказав, что Россию можно судить только за поступки, которых пока нет.
В интервью CNN Ле Дриан сказал, что в том, что обсуждалось на переговорах в Стамбуле, нет ничего нового и "нет прорыва". Он добавил, что проблемы остаются те же и Путин "все еще хочет навязать Украине свой диктат".
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