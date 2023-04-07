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Россия не должна догадаться главное направление контрнаступления к его началу: военные итоги недели

Сергей Згурец
7 апреля, 2023 пятница
21:52
Статьи Сергей Згурец

Главный вызов для Генштаба ВСУ – спланировать контрнаступление так, чтобы враг был ослаблен всюду, а где будет главный удар – он не догадался до начала наступления

Информационный занавес о контрнаступлении ВСУ должен рассеять внимание РФ

Когда мы говорим о публикации NYT по контрнаступлению – там есть нюансы достойные внимания. Они ссылаются на документы по итогам совещания с участием генерала Марка Милли и командующего силами НАТО в Европе в начале марта, где речь шла о планах наших действий. На слайдах, которые есть в сети, говорится, как происходит формирование наших 12 бригад для наступления. Там было написано, что 9 бригад уже готовят, из них шесть готовы в конце марта, еще три — в конце апреля. По каждой бригаде были расписаны вооружение и определены временные рамки подготовки. Эта информация частично чувствительна, но она не влияет на подготовку к контрнаступлению. Я считаю, что это элемент внутриамериканской игры, чем связано с обвинением в сторону Украины. Я считаю, что продолжение будет, на наступление это не повлияет, и американская сторона сделает выводы с определенными результатами в этой истории. Я думаю, что игра вокруг многогранна и появятся ряд нюансов, которые позволят сделать более объективные выводы.

Я уверен, что информации о контрнаступлении будет появляться больше, и это хорошо. Это информационный занавес, который должен рассеять внимание россиян, чтобы они не могли сделать ни одного правильного вывода. А наступление будет тогда, когда нужно.

Значение обороны Бахмута станет понятно во время контрнаступления

Ситуация в последние недели выглядит так, что интенсивность и количество атак уменьшилось. Это говорит или об истощении, или о других планах, которые пытается реализовать РФ.

Зеленский заявил, что если динамика вокруг и в Бахмуте будет такой опасной, что будет ставить под угрозу жизнь наших воинов, то генералы примут решение об уходе из города. И это будет верным решением. Противник пытается продвигаться с востока – уперся в два участка. Бои идут в центральной части, но линия проходит уже не на реке Бахмутка, а по железной дороге, пересекающей город с севера на юг. За ней начинаются многоэтажки. Россияне контролируют зону перед железной дорогой и между ней и рекой. Через контроль многоэтажек и высоту осуществляется уничтожение оккупантов. Враг пытается использовать авиацию. На флангах усилия противника слабеют, об этом жалуется Пригожин. Он говорит, что нужно укреплять фланги, смену руководства и нехватку боеприпасов. Все эти факторы негативно влияют на эффективность россиян, но инерция наступательных действий сохраняется. Украинская сторона должна это считаться. Мы направляем на фланги основные усилия через контрнаступательные действия и обеспечение логистических путей для оборонных действий.

Одна из задач Бахмута – сковывать российские силы. Сюда начали стягивать и десантные войска. Важно, что они здесь, а не по другим направлениям. Наступление не начинают силы, которые ведут оборону, а свежие силы, которые для этого готовят. Значение обороны Бахмута мы поймем на фоне контрнаступательных действий и увидим, хватает ли нам сил на другие направления. Опыт длительной городской обороны у нас есть и есть варианты комплексной обороны, когда длительная оборона в одном городе обеспечивает успех наступления в других городах.

Луганщина: россияне хотят отодвинуть ВСУ, но боятся прорыва Сил обороны

Есть одна немаловажная деталь – в зоне Кременной у россиян насыщенность войск больше, чем в зоне Бахмута и Авдеевки. Это говорит, что накопленные силы решают задачу отодвижения ВСУ в сторону Торского и дальше. И вообще отодвинуть нашу группировку от Купянска и вдоль линии реки Жеребец, чтобы освободить фронт по трассе от Купянска до Кременной. Эта идея есть у россиян давно, но, несмотря на насыщенность силами изменений линии фронта, не происходит, хотя бои интенсивны.

Участок фронта Сватово-Кременная-Купянск ведет одна группировка войск РФ, а вокруг Бахмута – другая. Они имеют разных начальников и взаимодействие на флангах между ними очень низкое. Это позволяет использовать эту слабость ВСУ, обеспечивающую отражение в районе Белогоровки. Россияне боятся здесь контрнаступательных действий, потому что возможен прорыв наших войск в зону Северодонецка, Лисичанска, где можно отсечь группировку, которая сейчас находится в зоне Кременной. Эта интрига сохраняется.

Авдеевка: контратаки ВСУ снизили динамику россиян

Направление Авдеевки и Марьинки также достаточно динамично. Хотя в последние дни динамика все еще уменьшилась после существенных контратак ВСУ. Попытки врага двигаться на Северное или Степное, чтобы обойти Авдеевку. Контратаки привели к значительным потерям у противника. Во-вторых, у россиян не хватает потенциала, чтобы реализовать замысел охвата города. Авдеевка и дальше будет удерживаться, хотя на определенном этапе была угроза пробивания россиян в селения, которые усложнят обеспечение города всем необходимым. Там есть поселок Орловка – это транспортный узел. Неделя показывает, что продвижения противника нет – это говорит о значительных запасах сил в ВСУ, чтобы выбивать планы россиян здесь.

Контрнаступление: будут элементы, к которым россияне не готовы

Удары ВСУ по тылам. Часть экспертов говорит, что может являться признаком подготовительных действий к контрнаступлению. Уничтожение запасов, пунктов управления, контрбатарейных радаров противника, РЛС – это отражение подхода ВСУ на правобережье Херсонщины, когда долго размягчалась оборона. Я думаю, что это относится к этой стратегии. Это все будет растянуто во времени, враг даже не заметит, где будет наше главное контрнаступление. Это главный вызов для нашего Генштаба – спланировать операцию так, чтобы враг был ослаблен всюду, а где будет главное наступление – он так и не догадался до самого его начала. Будет операция с новыми компонентами, к которым враг не сможет подготовиться. Тем более если он будет следовать за лекалами армии СССР по шаблону – украинская армия по шаблону не воюет.

Если Россия не пойдет на переговоры, Силы обороны освободят Крым

Крым не является крепостью, Крым как раз является слабым местом российской обороны – о чем свидетельствует предыдущая практика боев. Страны, оборонявшие его - не могли его удержать. Имеются вполне понятные способы заблокировать войска РФ там с помощью высокоточных вооружений. Также есть все предпосылки истощить российские войска в Крыму и чтобы враг сам сбежал оттуда. Военные понимают достижимость цели освобождения Крыма военным способом. Как и россияне. Заявления о возможных переговорах по Крыму имеют почву, что если этого не будет, мы освободим его военным путем. Это единственное ясное понимание Украины и стран НАТО. Без Крыма нельзя говорить о безопасности в акватории Черного и Азовского морей, контроль над которыми должен быть нашим.

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