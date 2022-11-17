Россия не будет выдавать Нидерландам осужденных по делу MH17 Гиркина и Дубинского
Россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, заочно приговоренные к пожизненному заключению по делу о сбитом малазийском Boeing-777 под Донецком, не будут выданы Нидерландам
Об этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил российским пропагандистам.
"Россия не выдаст Нидерландам своих граждан, заочно приговоренных судом к пожизненному заключению по делу о катастрофе Боинга в Украине, решение суда не повлечет за собой никаких правовых последствий", - сказал он в комментарии.
Такую же версию сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах.
"Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один из осужденных не будет выдан", - сказал собеседник Интерфакса.
Кроме того, напомнил он, российские власти не признают решение окружного суда Гааги, поскольку российская сторона была отстранена от расследования краха над Донбассом малайзийского Боинга.
"Российская сторона считает необоснованным вердикт суда, поскольку предварительное расследование проводилось однобоко и тенденциозно. Все доводы российской стороны были безосновательно отвергнуты", - сказал собеседник агентства.
- Напомним, сегодня в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH-17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению.
- Также в суд по делу MH17 сообщили, что уже в следующем году могут явиться новые обвиняемые.
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