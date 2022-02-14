Россия не будет вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют, – представитель РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что российские войска не будут вторгаться в Украину, если "их на это не спровоцируют"
Об этом он завил в интервью The Guardian.
"Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим", – отметил Чижов.
Он считает, что одной "провокацией" может быть "убийство российских граждан и на Донбассе, и в любом другом месте". При этом постпред не уточнил, кто и за что их будет "убивать".
По его словам, еще одной "провокацией", которая может привести к российскому вторжению, является "инсценирование инцидента против террористов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей".
"Спровоцировав их, а затем ударив по ним изо всех сил, тем самым заставив Россию на реакцию во избежание гуманитарной катастрофы на своих границах", - добавил Чижов.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что риск полномасштабного российского вторжения остается реальным.
- Ранее также было известно, что разведка США намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии российской эскалации против Украины – это входило в план сдерживания России.
- В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не видит предпосылок для полномасштабного наступления России 16 или 17 февраля. Также он заявил, что Украина не будет останавливать воздушное сообщение из-за угрозы нового военного вторжения России, ведь оснований для этого нет.
- Американские СМИ сообщают, что РФ переместила артиллерию и ракетные комплексы большой дальности на огневые позиции, чтобы создать угрозу Украине.
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