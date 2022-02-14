Россия не будет вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют, – представитель РФ

Об этом он завил в интервью The Guardian.

"Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим", – отметил Чижов.

Он считает, что одной "провокацией" может быть "убийство российских граждан и на Донбассе, и в любом другом месте". При этом постпред не уточнил, кто и за что их будет "убивать".

По его словам, еще одной "провокацией", которая может привести к российскому вторжению, является "инсценирование инцидента против террористов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей".

"Спровоцировав их, а затем ударив по ним изо всех сил, тем самым заставив Россию на реакцию во избежание гуманитарной катастрофы на своих границах", - добавил Чижов.

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