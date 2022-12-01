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Россия не будет прекращать ракетные атаки по Украине, а интенсивность боев зимой снизится, – Белый дом

1 декабря, 2022 четверг
00:46
война с Россией Джон Кирби

Соединенные Штаты констатируют высокую вероятность того, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре в ближайшей перспективе, однако динамика боев на фронте в Украине ослабит зимние месяцы

Такую оценку высказал в среду во время телефонного прессбрифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Конечно, россияне не демонстрируют никаких признаков, что они собираются прекратить или уменьшить свои атаки по гражданской инфраструктуре (в Украине – ред.), которые они проводят на протяжении последних нескольких недель", - отметил представитель Белого дома.

Так как, по его словам, в США видят признаки, что россияне настроены продолжать это.

В этой связи Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами намерены продолжать посылать помощь в Украину с целью возобновления пострадавшей критической инфраструктуры. Кроме того, фокус США сосредоточен на обеспечении Украины средствами ПВО, а также зимней экипировкой для военных ВСУ.

Между тем, по оценке Белого дома, интенсивность боев на фронте в Украине уменьшится в течение зимних месяцев.

"Мы, конечно, ожидаем, что на протяжении зимы наземные операции в частности, а также воздушные операции будут усложнены",- отметил Кирби, сославшись на погодные условия, ограничивающие пространство для маневров.

В то же время, "это не значит, что, по нашему мнению, все просто станет – мы абсолютно считаем, что военные операции будут продолжаться в зимние месяцы".

  • Накануне стало известно, что Украина в течение недели получит первую помощь США по восстановлению энергосистемы.

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Украина
США
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