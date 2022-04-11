Россия не будет останавливать войну на время мирных переговоров, - Лавров
Россия не планирует приостанавливать боевые действия в Украине ради мирных переговоров
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. сообщает Reuters.
В частности, он сказал, что президент Владимир Путин отдал приказ приостановить военные действия во время первого раунда переговоров между Россией и Украиной, однако позиция теперь изменилась.
"После того, как мы убедились, что украинцы не планируют отвечать взаимностью, было принято решение, что во время следующих раундов переговоров не будет паузы (в военных действиях, - ред.), пока не будет достигнута окончательная договоренность", - отметил Лавров.
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