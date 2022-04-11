Россия не будет останавливать войну на время мирных переговоров, - Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. сообщает Reuters.

В частности, он сказал, что президент Владимир Путин отдал приказ приостановить военные действия во время первого раунда переговоров между Россией и Украиной, однако позиция теперь изменилась.

"После того, как мы убедились, что украинцы не планируют отвечать взаимностью, было принято решение, что во время следующих раундов переговоров не будет паузы (в военных действиях, - ред.), пока не будет достигнута окончательная договоренность", - отметил Лавров.

