Россия не боится наказания за военные преступления, потому что надеется на так называемый иммунитет из-за обладания ядерным оружием - Зеленский

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского для специалистов Королевского института международных отношений Chatham House.

"Почему Россия все это делает? Потому что там думают: если для них и наступит ответственность за подобные преступления, то разве через десять лет спустя. Они просто не верят, что международное сообщество способно привлечь к ответственности за военные преступления тех, кто имеет ядерное оружие", – считает Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ показала, что пренебрегает всеми международными конвенциями, правом, защитой человека и неприкосновенностью госграниц. Оккупанты убивая, насилуя и истязая украинцев, показали, что "они ненавидят саму жизнь, все живет".

Зеленский подчеркнул, что между Россией и цивилизованными странами есть огромные отличия в ценностях.

Поэтому западные партнеры Украины должны объединиться, чтобы ускорить международные расследования и суды по поводу наказания военных преступников РФ. Также президент признал, что правосудие в международном праве обычно не происходит быстро.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированной Каховке в Херсонской области захватчики обустроили застенку в помещении полиции, где подвергают пыткам мирных жителей.

Факт издевательства над местными подтвердил и глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

С 20 апреля в Тростянце Сумской области работниками Государственного бюро расследований задокументировано не менее 20 случаев пыток местного населения российскими оккупантами.

Российские оккупанты, кроме террора населения на временно захваченных территориях Луганской области, начали блокировать социальные сети и украинские сайты.

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