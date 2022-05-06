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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия не боится наказания за военные преступления, потому что надеется на так называемый иммунитет из-за обладания ядерным оружием - Зеленский

Россия не боится наказания за военные преступления, потому что надеется на так называемый иммунитет из-за обладания ядерным оружием - Зеленский

6 мая, 2022 пятница
20:23
война с Россией

Президент Украины считает, что Россия не верит в наказание за совершенные преступления на войне в нашей стране, ведь рассчитывает на прощение из-за ядерного оружия

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского для специалистов Королевского института международных отношений Chatham House.

"Почему Россия все это делает? Потому что там думают: если для них и наступит ответственность за подобные преступления, то разве через десять лет спустя. Они просто не верят, что международное сообщество способно привлечь к ответственности за военные преступления тех, кто имеет ядерное оружие", – считает Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что РФ показала, что пренебрегает всеми международными конвенциями, правом, защитой человека и неприкосновенностью госграниц. Оккупанты убивая, насилуя и истязая украинцев, показали, что "они ненавидят саму жизнь, все живет".

Зеленский подчеркнул, что между Россией и цивилизованными странами есть огромные отличия в ценностях.

Поэтому западные партнеры Украины должны объединиться, чтобы ускорить международные расследования и суды по поводу наказания военных преступников РФ. Также президент признал, что правосудие в международном праве обычно не происходит быстро.

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Россия
ядерное оружие
Путин
Владимир Зеленский
воєнні злочини Росії
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