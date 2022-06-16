Об этом пишет BBC.

"Вы знаете, мы не врывались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил Лавров в интервью корреспонденту BBC на Петербургском экономическом форуме

Ранее с подобной риторикой не раз выступал российский президент Владимир Путин, объясняя свое решение начать 24 февраля вооруженное вторжение в Украину. В частности, этой теме он посвятил основную часть речи на параде Победы 9 мая на Красной площади, отмечает издание.

Лавров выразил оговорку, мол, на Западе неправильно интерпретируют действия России в Украине.

"Вы знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генеральный секретарь ООН и многие другие представители Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад", – ответил Лавров.

"То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?" – спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такова, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы являемся".

16 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал перспективы переговоров с Россией: Кремль пьянеет от собственной пропаганды.

В России придумали очередной фейк об украинском биологическом оружии.

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